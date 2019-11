Brescia-Joventut Badalona basket | Eurocup oggi | orario d’inizio | come vederla in tv e

Diretta/ Badalona Brescia - risultato 81-68 - streaming e tv : Joventut ok in allungo : Diretta Badalona Brescia streaming video e tv: orario e risultato live della partita che la Leonessa gioca per la seconda giornata del gruppo C di Eurocup.

Basket - Eurocup 2019-2020 : Brescia cade sul campo della Joventut Badalona per 81-68 : Seconda sconfitta consecutiva, dopo quella patita in campionato per mano di Brindisi, per la Leonessa Brescia. I lombardi non riescono a dare continuità al successo nell’esordio stagionale in Eurocup contro Kazan e cadono al Palau Olimpic per mano della Joventut Badalona. Per i catalani si tratta del primo successo stagionale, dato che nelle quattro partite precedenti avevano sempre perso. Parte bene Badalona col veterano greco Nikos ...

Joventut Badalona-Brescia oggi - EuroCup basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera, 8 ottobre, alle ore 20.45 andrà in scena il match tra Juventut Badalona e Germani Brescia valido come seconda giornata dell’EuroCup 2019 per il gruppo C. Il match si prospetta davvero interessante in quanto la Leonessa, dopo aver vinto all’esordio contro la corazzata Kazan, è alla ricerca della conferma per mettere sulla miglior strada possibile il girone di qualificazione. Intanto, però, ci sarà anche da rialzare la ...