Bordoni | mosaici Foro Italico degradati | Amministrazione non sente

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma – “Trovo semplicemente inaccettabile che nel nostro Paese si manifesti in modo inequivocabile l’intenzione di non tutelare il nostro patrimonio storico e artistico. La conservazione e la preservazione sono intese sempre come fattori accessori ed eventuali. Il degrado della pavimentazione in marmi policromi che circonda per oltre 7mila metri quadrati lo stadio Olimpico di Roma e’ cosi’ evidente da averlo ridotto in molti punti in uno stato pietoso. Ho presentato un’interrogazione per sapere che cosa questa intende fare l’ormai sorda al grido d’allarme della Sovrintendenza capitolina. Se non e’ stato messo in atto bisogna realizzare un piano di intervento individuando anche eventuali finanziatori. Il mio impegno sara’ mantenere alto l’interesse per il recupero di questo importante sito della ...

