Bonus DVB T2 2019-2020 | requisiti | a chi spetta e importo

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 13 novembre 2019)DVB T2, a chiIl 1° luglio 2022 molti degli attuali televisori che si trovano nelle case delle famiglie italiani non riusciranno più a trasmettere il segnale. Entro quella data, entrerà infatti in vigore il nuovo standard di trasmissione televisivo DVB T2 (quello attuale è il DVB T1). Per venire incontro alle famiglie più povere, il governo ha stanziato dei fondi per finanziare il cosiddettoDVB T2, che partirà a dicembree consentirà ad alcuni soggetti in possesso di specifici, di avere uno sconto sull’acquisto di un nuovo Smart TV o di un nuovo decoder (nel caso in cui la TV di casa sia già abilitata).DVB T2:Il fondo è triennale e ammonta a 151 milioni di euro, ma non è detto che tali risorse possano subire un incremento. IlDVB T2 consiste in un’agevolazione fino a 50 euro ...

giulio_galli : Se avete comprato il televisore prima del 2017, dovrete cambiarlo DVB T2, da dicembre incentivi per nuovi decoder e… - HelpConsumatori : Tv, verso la nuova tecnologia DVB-T2. Bonus in arrivo - AndreaGarbin8 : In arrivo (2022) una nuova #tecnologia per il #digitale terrestre. Condivido un articolo in merito, mi auguro possa… -