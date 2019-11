Bologna | calci e pugni alla fidanzata incinta | passante dà l’allarme | arrestato 20enne

Calcio - Serie A 2019-2020 : Caputo esalta il Sassuolo - Bologna sconfitto 3-1 : Si apre con l’anticipo del venerdì la dodicesima giornata del campionato di Serie A di Calcio. Nel derby dell’Emilia-Romagna si impone il Sassuolo che al Mapei Stadium batte per 3-1 il Bologna, dominando in lungo e in largo. La stella dell’incontro è Ciccio Caputo: torna al gol il bomber degli emiliani, che trova addirittura una doppietta. Ancora a segno Boga, la rete dei felsinei per accorciare le distanze è stata di Orsolini, ...

Sassuolo-Bologna 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Caputo show [FOTO] : Sassuolo-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Partita emozionante e vero e proprio scontro per la salvezza quello che ha messo di fronte Sassuolo e Bologna, vero e proprio scontro per la salvezza. Ottimo scatto in classifica per la squadra di De Zerbi, continuano invece i problemi per la squadra di Mihajlovic, momento negativo per i rossoblu. Partita devastante per l’attaccante Caputo, l’ex Empoli protagonista di una ...

Infortunio Sansone - problema alla spalla per il calciatore del Bologna : Infortunio Bologna – Si sta giocando il primo match valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, in campo Sassuolo e Bologna che si stanno affrontando in un match importante per la classifica di entrambe. Nei primi 30 minuti poche occasioni da una parte e dall’altra, la partita è rimasta bloccata per via della posta in palio altissima, poi al 33′ il gol del vantaggio firmato da Caputo. Non è sceso in campo dal ...

Bologna-Inter 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Lukaku rapinatore d’area - Lautoro - Poli positivo [FOTO] : Bologna-Inter, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter soffre tantissimo, ma passa a Bologna. Dopo il vantaggio di Soriano arriva la doppietta di Lukaku, secondo gol su rigore. Strepitoso in almeno un paio di circostanze il portiere rossoblu Skorupski, bene anche Poli. Nell’Inter i due attaccanti su tutti, buona prova anche di Lazaro. In alto la FOTOGALLERY. Bologna-Inter, le pagelle di CalcioWeb BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : l’Inter soffre - ma ribalta a Bologna. La doppietta di Lukaku regala la vittoria e la vetta temporanea : Prosegue la corsa, se pur con grande fatica, dell’Inter nel campionato di Serie A 2019-2020. Nell’anticipo pomeridiano dell’undicesima giornata al Dall’Ara i padroni di casa del Bologna spaventano i nerazzurri, passano in vantaggio, ma si fanno rimontare da una doppietta di un sempre più convincente Romelo Lukaku. Il belga fa gioire Conte e tutto il pubblico interista. Primo tempo tutto completamente di marca nerazzurra, ...

LIVE Bologna-Inter calcio - Serie A in DIRETTA : trasferta complicata per i neroazzurri al Dall’Ara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bologna-Inter partita della undicesima giornata di Serie A 2019-20, l’Inter deve assolutamente vincere per tentare di conquistare la vetta momentanea mentre il Bologna deve recuperare la migliore prestazione oltre a cercare di fare punti. Inter che proviene dalla sofferta vittoria ottenuta in trasferta contro il Brescia per 2-0, ma Antonio ...

Cagliari-Bologna 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Joao Pedro-Simeone coppia perfetta [FOTO] : Cagliari-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Cagliari per sognare l’Europa, il Bologna per ricercare la continuità dopo un periodo così così. Questi i rispettivi obiettivi sardi ed emiliani in riferimento al match della Sardegna Arena valevole per la 10^ giornata di Serie A. Gara appena terminata, i ragazzi di Maran vincono ancora trascinati dalla solita coppia Joao Pedro-Simeone. Emiliani, che erano passati in vantaggio con ...

Bologna-Sampdoria 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Gabbiadini apre le ali ma non basta [FOTO] : Bologna-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il lunch match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita importante e che ha regalato emozioni. La cura Ranieri sembrava portare i primi frutti in casa blucerchiata, la Sampdoria è risultata sicuramente più compatta e che soffre di meno in fase difensiva ma non mancano le ingenuità. Botta e ...

Calcio - serie A : Bologna-Sampdoria 2-1 : 14.27 Al 'Dall'Ara' il Bologna batte 2-1 la Samp e sale a 12 punti in classifica. I padroni di casa vengono dalla sconfitta con la Juve,la Samp dal pareggio con la Roma. Bologna subito pericoloso con Dzemaili, ma al 25' palo Samp con Gabbiadini.La partita si sblocca al 48' con un gol di Palacio che finalizza un' azione in velocità con Soriano. Al 64' un errore difensivo permette a Vieira di servire Gabbiadini che pareggia con uno splendido ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Juventus-Bologna 2-1. Cristiano Ronaldo e Pjanic danno i tre punti ai bianconeri : La Juventus si conferma in vetta alla classifica della Serie A di Calcio battendo nell’anticipo serale dell’ottava giornata il Bologna per 2-1 grazie ad i gol di Cristiano Ronaldo al 19′ e Pjanic al 54′, inframmezzati dal momentaneo pari di Danilo, in rete al 26′. I bianconeri salgono così a quota 22 in classifica, Inter momentaneamente a -4. Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio al 19′ con una grande ...

LIVE Juventus-Bologna calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : grande sfida tra Sarri e Mihajlovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata di Serie A – Calendario e programmazione in TV dell’ottava giornata di Serie A Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Bologna, terzo anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020. All’Allianz Stadium i bianconeri di Maurizio Sarri proveranno ad allungare in testa alla classifica, aspettando il responso della ...

Calcio - ottava giornata Serie A : la Juventus attende il Bologna. L’Inter fa visita al Sassuolo : Domani (19 ottobre) prenderà il via l’ottava giornata di Serie A. Ad aprire il programma alle ore 15.00 sarà Lazio-Atalanta. Una sfida dal grande fascino e che potrebbe essere importante nella lotta all’Europa. Il Napoli scenderà in campo alle ore 18.00 allo Stadio San Paolo dove attende l’Hellas Verona. In serata, alle 20.45 la capolista Juventus gioca contro il Bologna. La giornata di domenica sarà aperta, come di consueto, ...

Juventus-Bologna - Serie A calcio : programma - orario e tv : Sabato 19 ottobre alle ore 20.45 si giocherà Juventus-Bologna, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A di calcio. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri andranno a caccia del quinto successo consecutivo in campionato per mantenere la leadership della classifica. Dall’altra parte i rossoblù proveranno a realizzare l’impresa e interrompere il trend negativo dei più recenti scontri diretti contro i bianconeri, con un solo gol fatto ...

Calciomercato Bologna - Dominguez il primo acquisto di gennaio : l’annuncio del calciatore : Il Bologna si prepara per la prossima giornata del campionato di Serie A, la pausa per le Nazionali è servita alla dirigenza rossoblu per muoversi sul mercato, il primo innesto di gennaio dovrebbe essere Nicolas Dominguez, 21enne centrocampista argentino acquistato dal Bologna la scorsa estate per 9,5 milioni di euro, il calciatore ha firmato il contratto fino al 2024 ma è rimasto in prestito al Velez. L’intenzione del Bologna adesso è ...