Bimbo morto a Cardito | la sorellina aveva chiesto aiuto alle maestre | «Non hanno mai

Tragico incidente nel pescarese - morto Bimbo di 3 anni ferita la sorellina : Pescara - Un Tragico incidente automobilistico è costato la vita ad un bimbo di appena 3 anni, il piccolo era in macchina la madre, lo zio e la sorellina, quando per cause in corso di accertamento la vettura che percorreva Via della Bonifica a Rosciano, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti nell'immediato i soccorsi ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare perchè deceduto praticamente sul colpo, Soccorsa ...

Morto il Bimbo di due anni caduto nel pozzo - recuperato il corpo senza vita : Una corsa contro il tempo inutile. È stato recuperato senza vita, questa mattina all’alba, il corpo del piccolo Sujit Wilson, il bimbo di due anni precipitato in un pozzo a Manapparrai, nel distretto indiano di Tiruchirapalli, in Tamil Nadu, quattro giorni fa. Il tentativo di salvarlo ha coinvolto squadre della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco, e ha tenuto col fiato sospeso l’intero Paese, coinvolto dalla tragedia nei giorni in cui si ...

Intrappolato per 3 giorni in un pozzo - morto Bimbo di 2 anni : Una tragedia che ricorda quella di Alfredino, e più di recente quella di Julen in Spagna: nel sud dell’India un bambino di due anni è morto dopo essere rimasto per più di tre giorni Intrappolato in un pozzo profondo 26 metri. Il piccolo Sujith Wilson era precipitato in una fessura di 30 cm di diametro mentre giocava vicino alla sua casa nel distretto di Tiruchirappalli nello Stato meridionale del Tamil Nadu. Il corpo del bimbo è stato ...

India - è morto il Bimbo di 2 anni precipitato in un pozzo abbandonato dopo 82 ore di ricerche : È morto Sujith Wilson, il bimbo di due anni precipitato in un pozzo abbandonato a Tamil Nadu in India. Il suo cadavere è stato recuperato al termine del quarto giorno di operazioni di salvataggio, che hanno coinvolto oltre 500 persone. L'intervento è stato rallentato a causa del maltempo e della conformazione del terreno. Nonostante le speranze dei soccorritori, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Dolore e rabbia ai funerali di Leonardo - il Bimbo morto a scuola. E un urlo : “Delinquenti” : C’erano decine e decine di persone al funerale di Leonardo Acquaviva, il bimbo di 5 anni e mezzo morto dopo una tragica caduta nella tromba delle scale della scuola elementare Pirelli di via Goffredo da Bussero, a Milano. Leonardo avrebbe spento 6 candeline il prossimo dicembre. E invece si è spento martedì scorso dopo che venerdì è precipitato per oltre 10 metri dalla tromba delle scale della sua scuola. È morto all’ospedale Niguarda e proprio ...

Bimbo morto a scuola - la maestra scrive alla mamma di Leonardo : "Non troverò mai più pace" : Il ricordo dell'insegnante di sostegno: "Leo era un angelo, donerei la mia vita pur di riaverlo tra i banchi della prima C"

Grecia - barca di migranti si scontra con nave della Guardia Costiera al largo di Kos : morto Bimbo di tre anni. Tre persone disperse : Scontro nella notte tra una barca con 34 migranti e una nave della Guardia Costiera ellenica vicino all’isola di Kos. Un bimbo di tre anni ha perso la vita, tre persone sono disperse (delle quali un bimbo di 6 anni) e altre sei sono rimaste ferite (tra cui una donna incinta). Un elicottero Super Puma e una imbarcazione Frontex sono stati da subito impegnati nelle ricerche, con il supporto dei sommozzatori. I migranti non avevano i ...

E' morto il Bimbo caduto a scuola : E' morto il bambino di 6 anni che il 18 ottobre è caduto dal secondo piano di una scala della scuola Pirelli di Milano. Gli accertamenti effettuati dall'ospedale Niguarda sono iniziati tamattina alle 9.53 e sono andati avanti per sei ore. Dopo l'analisi i medici si sono pronunciati definendo la morte cerebrale del piccolo. A quanto si è appreso, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha deciso di non disporre ...

