Benji e Fede all’Arena di Verona | un concerto-evento nel 2020 | biglietti in prevendita

Benji e Fede all’Arena di Verona - un concerto-evento : Benji e Fede all’Arena di Verona nel 2020 per un concerto-evento speciale in programma il 3 maggio. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Benji e Fede sui social dopo aver dato appuntamento ai fan alle ore 14.00 di oggi per un grande annuncio. L'annuncio riguarda un evento speciale che si terrà il prossimo anno nel tempio della musica di Verona: il duo modenese presenterà i suoi successi all'Arena in una serata unica in programma per il 3 ...

Al Vanity Fair Stories 2019 ci saranno anche Benji & Fede : Benji & FedeBenji & FedeBenji & FedeBenji & FedeBenji & FedeBenji & FedeBenji & FedeBenji & FedeBenji & FedeVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Tra gli ospiti ci saranno anche Benji & Fede. Benjamin Mascolo e ...

Benji e Fede - botta e risposta con i fan : “Basta Instore - meglio incontrarvi in un altro modo”. Era solo uno sfogo? : Benji e Fede festeggiano il quinto primo posto della loro carriera, nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana con l’ultimo disco “Good Vibes”, continuando ad incontrare i fan per la seconda settimana nel tour Instore. In centinaia si sono presentati nei giorni scorsi in fila in attesa per ore, per fare una foto e avere un autografo personalizzato dai proprio beniamini. Una consuetudine ormai che dura da anni, non ...

Benji & Fede : guarda la nostra video intervista sul nuovo album “Good Vibes” : <3 The post Benji & Fede: guarda la nostra video intervista sul nuovo album “Good Vibes” appeared first on News Mtv Italia.

Benjiamin Mascolo del duo Benji e Fede attacca Barbara D'Urso e ringrazia Fabio Fazio : «Cosa ho fatto per meritarmi del trash» : «Cosa ho fatto di male per meritarmi del trash», è lo sfogo di Benjamin Mascolo del duo Benji&Fede contro Live non è La D'Urso. Poche ore fa l'artista ha...

Benji e Fede a FqMagazine : “Anche noi siamo caduti nel vortice dei social - è una dipendenza” : Per loro volontà non hanno mai partecipato ai talent show né ai reality, non sono nemmeno mai finiti tra i Big al Festival di Sanremo: hanno solo voglia di fare musica insieme e di allearsi con il Web, che a volte però mostra il suo lato oscuro. Benji e Fede, freschi del triplo platino con il tormentone estivo “Dove e quando”, mettono a segno il quarto disco della loro carriera, dal titolo “Good Vibes”. Una soddisfazione doppia, se si pensa che ...

Benji & Fede reimpiono Piazza Duomo - : Piazza Duomo gremita per il firma copie del nuovo album di Benji & Fede “Good Vibes” Paolo Giordano ?

Benji e Fede - Good Vibes da oggi/ 'Nostro motto? S'impara anche dai momenti negativi' : Benji e Fede, il nuovo album Good Vibes da oggi: ecco cosa significa per loro 'vibrazioni positive', il motto e la squadra di autori.

Benji E FEDE - GOOD VIBES DA OGGI/ Nuovo album 'così sono nati i duetti' - e sui live… : BENJI e FEDE, il Nuovo album GOOD VIBES da OGGI ma già si pensa al tour del 2020: ecco come sono nati le le collabotazioni, da Nek a Rocco Hunt.

Le Good Vibes di Benji e Fede conquistano il pubblico : Ci hanno creduto fino in fondo, non hanno dato retta a chi diceva loro che erano un fenomeno passeggero, Benji e Fede hanno dimostrato di avere carattere e capacità e lo dimostrano ancora una volta col nuovo album "Good Vibes". "Noi ci abbiamo sempre creduto tanto, abbiamo avuto una crescita sia personale che artistica da disco a disco e lavorare nel nostro studio ci ha aiutato tanto, perchè ci ha permesso di lavorare con i nostri amici nella ...

Benji e Fede - Good Vibes/ Il nuovo album da oggi : "Cantiamo di fidanzate ed ex" : Benji e Fede, il nuovo album Good Vibes da oggi, ed è già in cima alla classifica di iTunes: nelle loro canzoni le storie di fidanzate ed ex.

Esce Good Vibes di Benji & Fede - una guida in 12 punti per aumentare le vibrazioni positive : Esce oggi Good Vibes, il nuovo album di Benji & Fede, quarto progetto discografico de duo modenese. Good Vibes arriva dopo i fortunati 20:05, 0+ e Siamo Solo Noise che hanno raggiunto la vetta della classifica di vendita e sono entrati per 3 anni di seguito nella top 10 della classifica annuale degli album più venduti in Italia. "Hanno detto che eravamo solo due bei faccini.Hanno detto che saremmo stati una meteore.Hanno detto che ...

Claudio Cecchetto - malore per il produttore alla presentazione dell’album di Benji e Fede : Claudio Cecchetto, produttore musciale, si è sentito male durante una serata all’hotel Nhow di Milano. L’ex deejay e inventore del Gioca Jouer era ospite della presentazione dell’ultimo lavoro di Benji e Fede, “Good vibes”. è stato subito soccorso e sul posto è intervenuta un’ambulanza. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute né di che malore si sia trattato. Il giorno prima c’erano stati i funerali ...

Benji & Fede : le date dell’instore tour del nuovo album “Good Vibes” : Pronti, partenza, via! The post Benji & Fede: le date dell’instore tour del nuovo album “Good Vibes” appeared first on News Mtv Italia.