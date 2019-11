Beach volley | World Tour 2019 Doha Una vittoria e una sconfitta per Bonifazi Krumins

Beach volley - World Tour 2019 Doha : Bonifazi/Krumins in campo nel penultimo torneo dell’anno. Eliminati Labate/Panerati : E’ iniziato oggi con le qualificazioni il penultimo torneo del World Tour nel 2019 (ma che fa già parte della prossima stagione) che si gioca a Doha con la formula 1 stella. Niente da fare per l’unica coppia italiana impegnata, Labate/Panerati, sconfitti nettamente 2-0 (21-9, 21-9) dagli sloveni Berk/Grut. In tabellone princiopale ci sono già Bonifazi e Krumins, coppia estemporanea composta da due buoni specialisti del Beach. ...

Beach volley - World Tour 2019 - Tel Aviv. TRIONFO AZZURRO! Travolti i danesi - secondo successo per Windisch/Cottafava : Sempre loro, Jakob Windisch e Samuele Cottafava: a meno di grandi exploit negli ultimi due tornei da qui a dicembre, i due successi internazionali nell’anno 2019 per l’Italia porteranno la firma della giovane coppia azzurra che, dopo la vittoria di Budapest, la prima in carriera, riesce a fare il bis sulla sabbia di Tel Aviv, che, come la capitale magiara, ospitava il suo primo torneo 1 stella del World Tour. In finale ...

Beach volley - World Tour 2019 Tel Aviv. Windisch/Cottafava sono IN FINALE : battuti statunitensi e russi! Alle 14 per il secondo titolo in carriera : E’ seconda FINALE in carriera per Jakob Windisch e Samuele Cottafava, la promettente coppia azzurra “under 20” che, dopo il trionfo di Budapest nell’estate scorsa, ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo del torneo 1 stella in programma a Tel Aviv in Israele. Una bella cavalcata vincente, quella degli azzurri, che era iniziata giovedì con il successo nella semiFINALE del girone contro i padroni di casa ...

Beach volley - World Tour 2019 Tel Aviv. Windisch/Cottafava in finale nel girone : battuti in due set Sendrovich/Meir : Inizia bene l’avventura israeliana di Jakob Windisch e Samuele Cottafava, teste di serie numero 1 nel torneo 1 stella di Tel Aviv. La coppia azzurra ha sofferto tantissimo in un primo set interminabile contro i padroni di casa Sendrovich/Meir, riuscendo ad avere la meglio al quinto set ball con il punteggio di 29-27 e poi non ha avuto difficoltà ad aggiudicarsi il secondo parziale con il punteggio di 21-10. La coppia italiana affronterà ...

Beach volley - World Tour 20120 Tel Aviv. Fuori gli azzurri in qualificazione - domani Windisch e Cottafava nel main draw : Si fermano subito le due coppie italiane impegnate nelle qualificazioni del torneo 1 Stella di Tel Aviv che chiude il circuito europeo 2019. Gradini/Allegretti tra le donne e i veterani Monduzzi/Zauli tra gli uomini non riescono a superare il primo turno del torneo di qualificazione e dunque l’Italia in Israele sarà rappresentata solo da Windisch/Cottafava, unica coppia italiana capace di vincere un torneo (1 stella a Budapest) ...

Beach volley - World Tour 2019 Qinzhou. Europa padrona anche in Cina : fanno festa Svizzera e Germania : L’Europa trionfa anche nel torneo 3 stelle come se di Qinzhou, non particolarmente frequentato da coppie di alto profilo ma piuttosto interessante, soprattutto in campo femminile con la presenza di tre possibili candidate alla medaglia olimpica come la specialista delle medaglie a cinque cerchi, Kerri Walsh Jennings, in coppia con Sweat, le tedesche Borger/Sude e le australiane Clancy/Artacho del Solar, al rientro dopo un lungo stop per ...

Beach volley - World Tour 2020 - Qinzhou. Riparte dalla Cina la rincorda olimpica di Walsh Jennings. Danimarca e Russia ok nelle qualificazioni : Riparte dalla Cina e in particolare da Qinzhou, con un torneo double gender maschile e femminile la ricorsa alla qualificazione olimpica nel Beach volley. La star del torneo cinese, dove non ci sono atleti azzurri iscritti dopo la cancellazione in extremis della intrigante coppia Ranghieri/Ingrosso, è la tre volte campionessa olimpica Kerry Walsh Jennings che insegue la vittoria e la qualificazione alla sua quinta Olimpiade. In campo femminile ...

Beach volley - il presidente Bruno Cattaneo esalta Nicolai e Lupo : “la qualificazione olimpica era l’obiettivo del 2019” : Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno conquistato il pass per Tokyo 2020 in occasione del torneo in Cina Mancano pochi tornei alla fine della stagione internazionale del Beach Volley, un’annata che ha visto ancora protagonisti gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo. La coppia dell’Aeronautica Militare, medaglia d’Argento a Rio 2016, lo scorso settembre ha infatti conquistato il pass per Tokyo 2020. I ragazzi di Matteo Varnier al termine di ...

Beach volley – World Tour : ufficializzato il calendario per la prossima stagione : ufficializzato il calendario del World Tour per la prossima stagione La Fivb ha comunicato il calendario ufficiale della prossima stagione di Beach Volley, che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ai quali per l’Italia sono già qualificati Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Il calendario 2019/2020 vedrà i Major di Vienna, Amburgo e Gstaad, con la conferma del torneo di Roma (5 stelle dal 10 al 14 giugno) che sarà l’ultimo ad ...

Beach volley - World Tour 2020. IL CALENDARIO. Si gioca a Roma dal 10 al 14 giugno - tutti i tornei della stagione olimpica : Si parte tra due settimane e non ci si ferma praticamente più fino a fine agosto: la stagione olimpica del Beach volley, con il torneo di Tokyo a fare da spartiacque sarà composta da ben 42 appuntamenti sparsi in ogni angolo della terra per un montepremi complessivo di 6.56 milioni di dollari. Si gioca sempre, anche a gennaio, con un paio di appuntamenti a una stella e l’impressione è che altri tornei entreranno in calendario da qui a ...

