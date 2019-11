Basket femminile | Italia-Repubblica Ceca | orario | tv | streaming e programma

Basket femminile - l’Italia si prepara ad affrontare la Repubblica Ceca a Cagliari : coach Capobianco promette spettacolo : Il commissario tecnico è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del match, insieme ad altre cariche istituzionali La Sala Anfiteatro dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, spettacolo e Sport della Regione Sardegna ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione della partita Italia-Repubblica Ceca che giovedì sera si giocherà a Cagliari (ore 20.30, diretta SkySportHD). I ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : l’Italia riparte da Capobianco. Occorre capitalizzare un vivaio florido verso Parigi 2024 : Il ciclo è nuovo, la guida tecnica è conosciuta. Il Basket femminile d’Italia, a livello di Nazionale, riparte mettendosi per la seconda volta nelle mani di Andrea Capobianco, l’uomo che, tra il 2015 e il 2017, riuscì prima a far tornare Chicca Macchi in azzurro e poi a portare le sue giocatrici a un tiro di Raffaella Masciadri (e anche a qualcos’altro) dai Mondiali 2018. Il prossimo obiettivo è quello delle Qualificazioni agli ...

Basket femminile : brutto infortunio per Martina Kacerik : Riserva a casa per la Nazionale, un ottimo inizio di stagione con il picco arrivato con i 18 punti contro Palermo. Nel big match contro Venezia, sua ex squadra, è arrivato un bruttissimo infortunio per Martina Kacerik che sarà costretta ad un lungo stop. La giocatrice di Ragusa ha riportato la lesione del tendine d’Achille. Le parole della sua squadra in un comunicato: “La Virtus Eirene comunica che la propria atleta, Martina ...

Basket femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Spiccano Bocchetti e Milazzo : Azzurre grandi protagoniste nella sesta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Nell’anticipo tra Vigarano e Palermo è Sara Bocchetti, bocca da fuoco della squadra di casa, a spiccare, con 27 punti e 14/15 ai liberi. Per le ferraresi, inoltre, ci sono anche 17 punti di Miccoli, mentre le siciliane ne trovano 16 di Verona e 13 di Miccio. Nella sfida tra Broni e Torino è Irene Milazzo, giocatrice del sodalizio piemontese, a salire in ...

Italia-Repubblica Ceca - Qualificazioni Europei 2021 Basket femminile : programma - orari e tv : Torna in campo giovedì 14 novembre, al Palapirastu di Cagliari, la nazionale italiana di basket femminile, la quale, alle 20.30, sfiderà la Repubblica Ceca nella partita inaugurale delle Qualificazioni ai Campionati Europei del 2021. Le azzurre giocheranno nel gruppo D di cui fanno parte anche Danimarca e Romania. Importantissimo non lasciare per strada neanche un punto, dato che su 33 squadre che prenderanno parte a nove gironi, solo le prime e ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina Venezia ed è sola in testa - vittorie di Schio e San Martino di Lupari : La Passalacqua Ragusa è in testa alla classifica in solitaria dopo la sesta giornata. Le siciliane hanno dominato il big match di questo turno di Serie A1 contro la Reyer Venezia, imponendosi per 83-60 al termine di una partita che Ragusa ha fatto sua nel secondo tempo (parziale complessivo di 46-28). Grande prestazione di Dearica Marie Hamby, che ha chiuso con 34 punti a referto. Per la Passalacqua ottima anche la partita di ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2019-2020 : big match Ragusa-Venezia - Schio attende Battipaglia : Importantissimo scontro al vertice nella sesta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Al Palaminardi va in scena la sfida tra Passalacqua Ragusa ed Umana Reyer Venezia. Si sfidano le due squadre imbattute in questo campionato: le siciliane si sono già imposte in questa stagione nel big match contro Schio, mentre le venete sono reduci dal derby vinto contro San Martino di Lupari. Proprio Schio e San Martino di Lupari inseguono ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : la difesa di Schio è regale - le Campionesse d’Italia battono la BLMA : Una difesa granitica permette alle Campionesse d’Italia della Famila Wuber Schio di schiantare, tra le mura amiche, le francesi della BLMA di Montpellier. Con questo successo, il sodalizio più titolato nella storia del Basket femminile italiano, si porta sul record di tre vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi di Eurolega 2019-2020. Inizio positivo della Famila Wuber che apre le marcature con una bomba di Sabrina Cinili. Schio ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Reyer Venezia travolta sul campo del Nadezhda. Lagunari mai in partita : Pomeriggio da incubo per la Reyer Venezia in Russia, sul campo del Nedezhda, nella quarta partita della fase a gironi di Eurolega femminile 2019-2020. Le amaranto sono state letteralmente travolte dal sodalizio di Orenburg, che ha dominato l’incontro, sostanzialmente, dall’inizio alla fine. Partenza subito in salita per Venezia, che vede il Nadezhda scappare già a metà primo quarto. Yvonne Turner è ovunque in entrambe le metà campo e ...