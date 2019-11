Basket | Eurolega 2019-2020 | Milano alla caccia del settimo successo consecutivo in casa

Basket - Eurolega 2019-2020 : Khimki-Olimpia Milano. Come vederla in tv e streaming - orari e calendario : Si gioca domani sera alle 18.00 ora italiana alla Mytishchi Arena, vicino a Mosca, il match valevole per l’ottava giornata di regular season di Eurolega 2019-2020 tra Khimki e A|X Armani Exchange Milano. L’Olimpia di Ettore Messina è reduce dalla vittoria al Mediolanum Forum in campionato per 83-63 contro Pistoia, suo terzo successo di fila in Serie A, mentre nella più importante competizione ...

Olimpia Milano-Khimki - Eurolega Basket 2019-2020 : programma - orari e tv : Sei vittorie consecutive ed il primato in classifica. L’Olimpia Milano sta vivendo un inizio di Eurolega semplicemente sensazionale. La squadra di Ettore Messina cerca conferme questa settimana in quel di Mosca, dove giovedì affronterà il Khimki. Match molto insidioso perchè la squadra russa è una diretta rivale di Milano nella corsa ai playoff e sta avendo un record di 5-2. Alexey Shved è la stella e sarà anche il principale ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (8 Novembre). Vince il Barcellona - il CSKA sconfitto in Francia nei secondi finali : Dopo i cinque match giocati nella giornata di ieri, tra i quali la vittoria dell’Olimpia Milano contro il Baskonia, in data odierna si sono disputate le altre quattro partite valide per la settima giornata di Eurolega 2019-2020. Torna alla vittoria il Barcellona, mentre il CSKA Mosca viene sconfitto a Villeurbanne negli ultimi secondi di gioco; successi interni per Fenerbahce e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (7 novembre). Milano vince ancora. Bene Real Madrid ed Anadolu Efes : E’ un’altra grande notte per l’Olimpia Milano, che si trova, in attesa dei match di CSKA Mosca e Barcellona, in testa alla classifica in solitaria. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Ettore Messina, che supera al Forum il Baskonia Vitoria per 81-74 grazie soprattutto ad un Amedeo Della Valle da 15 punti. Continua a vincere anche il Maccabi Tel Aviv, che ottiene il quinto successo consecutivo dominando in casa contro l’Alba ...

Olimpia Milano-Baskonia Vitoria 81-74 - Eurolega Basket 2019-2020 : sesta vittoria consecutiva e primo posto difeso! Show di Della Valle! : sesta vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega. Al Mediolanum Forum il sodalizio meneghino batte i baschi Della Kirolbet Baskonia Vitoria, trascinato da un Della Valle a dir poco dominante nel quarto quarto. Con questo successo, inoltre, i ragazzi di coach Ettore Messina restano in testa alla classifica Della massima competizione continentale. Parte meglio Milano che, in apertura di match, piazza subito un parziale di ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria - Eurolega Basket in DIRETTA : Della Valle guida la vittoria milanese (81-74). Olimpia in vetta da sola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Unico piccolo rammarico per Milano è aver vinto alla fine solo di sette punti, ma il Baskonia non ha mai mollato grazie anche ai 15 di Stauskas e i 13 di Henry. Partita straordinaria di Amedeo Della Valle, votato MVP Della partita. Quindici punti per l’azzurro, miglior marcatore di Milano, che ha in doppia cifra anche Rodriguez ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria - Eurolega Basket in DIRETTA : Della Valle guida il vantaggio milanese a metà 4°quarto (73-58) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Infrazione di tre secondi di Fall. 75-62 Due liberi importanti di Roll. Tre minuti e mezzo alla fine. 73-62 Henry penetra e trova un fortunoso canestro in penetrazione. 73-60 Due liberi di Henry. 73-58 Gioco da tre punti di Shengelia che prova a ridare speranze al Baskonia. 73-55 Altri tre liberi di Amedeo! Con Stauskas che aveva fatto fallo sulla tripla dell’azzurro. Palla persa del ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia Vitoria - Eurolega Basket in DIRETTA : Armani Exchange in vantaggio a fine terzo quarto (56-53) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-55 DELLA VALLEEEEE! Rubata dell’italiano dopo la rimessa e facile appoggio al vetro. 59-55 DELLA VALLE! Tripla dall’angolo! 56-55 Eric forza contro Tarczewski e segna un canestro importante FINISCE IL terzo quarto! Il Baskonia finisce bene la terza frazione, ma Milano è ancora avanti di tre punti. Ultimi dieci minuti di fuoco. Micov (12) e Rodriguez (11) in doppia cifra, mentre ...