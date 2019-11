Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia-Lokomotiv Kuban si disputerà nonostante il problema dell’alta marea : “La drammaticità del disastro naturale che ha colpito la nostra città ha sconvolto tutti noi. L’Umana Reyer stasera scenderà in campo per disputare la partita di EuroCup, competizione europea, con la squadra avversaria già presente qui a Venezia, visto che il rinvio non è stato possibile. Nella gara odierna, la squadra scenderà in campo con il lutto e sarà osservato un momento di raccoglimento, in memoria delle vittime. Si ...

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup in DIRETTA : trasferta israeliana per gli emiliani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di UMaccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna, sfida valevole per la settima giornata di EuroCup 2019-2020. Per la Virtus c’è la possibilità della qualificazione per le Top 16. Un traguardo raggiungibile solo con una vittoria questa sera. La formazione di Sasha Djordjevic si è già imposta nel match d’andata per 96-77, e anche in quest’occasione parte ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma tv di Venezia-Lokomotiv Kuban – La cronaca di Venezia-Sassari Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita tra Umana Reyer Venezia e i russi del Lokomotiv Kuban valida per la settima giornata, la seconda di ritorno, del gruppo B della fase a gironi di EuroCup 2019-2020. I campioni d’Italia sono reduci dalla vittoria casalinga in ...

LIVE Brescia-Joventut Badalona - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Orario d’inizio e come vedere in tv e streaming Brescia-Joventut Badalona Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brescia-Joventut Badalona, settima giornata dalla fase a gironi dell’EuroCup 2019-2020. Al PalaLeonessa la Germani attende gli insidiosi spagnoli che, con a referto quattro vittorie e due sconfitte, sono secondi nel Gruppo C, ...

Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Si giocherà quest’oggi la sfida tra Maccabi Rishon LeZion e Segafredo Virtus Bologna, valida per il settimo turno di EuroCup 2019-2020, per quel che concerne la prima fase. Per le V nere c’è la ghiotta chance della qualificazione per le Top 16 con una vittoria questa sera, che nel caso sarebbe semplicemente il primo passo verso l’obiettivo dichiarato dalla società, che è quello almeno di raggiungere la finale (con vista ...

Brescia-Joventut Badalona Basket - Eurocup oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Si gioca stasera alle 20.45 al PalaLeonessa la partita tra la Germani basket Brescia e gli spagnoli della Joventut Badalona valida per la settima giornata del gruppo C della fase a gironi di Eurocup 2019-2020. La Leonessa di coach Vincenzo Esposito è reduce dalla bella vittoria interna di domenica contro Varese per 91-74. In Europa invece mercoledì scorso ha perso la prima partita del girone di ritorno per 77-63 con Kazan, che aveva battuto ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : il Buducnost espugna Trento - fatale ai bianconeri un terzo quarto a luci spente : Sconfitta rumorosa e che fa anche parecchio male per la Dolomiti Energia Trento nella settima giornata della prima fase di EuroCup 2019-2020. La formazione allenata da Nicola Brienza, infatti, regala i primi due punti dell’intera manifestazione al Buducnost, che veniva da sei sconfitte in altrettanti incontri, con il punteggio di 69-76 e con un terzo periodo da film horror in termini realizzativi. Per gli ospiti 18 punti di Hassan Martin, ...

LIVE Trento-Buducnost 69-76 - EuroCup Basket in DIRETTA : la Dolomiti è condannata da un terzo quarto da incubo; si complica il discorso qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:21 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci e seguito e buon proseguimento di serata. Mvp dell’ incontro è sicuramente Hassan Martin, autore di un grande secondo tempo, che chiude con 18 punti e 7 rimbalzi. Cobbs non vive una felice serata al tiro (5 punti) ma è fondamentale spazzando la bellezza di 11 assist. Per Trento il miglior marcatore è Blackmon con 16 punti, 14 dei ...

LIVE Trento-Buducnost 49-64 - EuroCup Basket in DIRETTA : terzo periodo da incubo per la Dolomiti - 31-8 in favore degli ospiti che sono avanti di 15 lunghezze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-66 Ilic si mangia un canestro già fatto ma rimedia subito sul rimbalzo offensivo. 53-64 Cortissimo con la tripla Forray ma Craft è solo sotto canestro e ne appoggia due facili. Chiama subito timeout il coach ospite. 51-64 Corre bene il campo Trento con Craft che va dietro la schiena e poi serve Kelly per la schiacciata in solitaria. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 49-64 A segno i montenegrini ...

LIVE Trento-Buducnost 45-46 - EuroCup Basket in DIRETTA : 13-4 di parziale montenegrino nel quarto e la Dolomiti è sotto a metà terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-50 Bamforth da tre punti! Primo vero allungo del Buducnost; Trento in evidente difficoltà. È salita prepotentemente di colpi la difesa ospite, Trento tenuta a soli 4 punti in questo terzo periodo. 45-47 1/2 per il montenegrino. Fallo di Kelly, Trento è in bonus e Ivanovic andrà in lunetta. 45-46 Li sbaglia entrambi il classe 1995. Altro fallo e altri liberi per Martin che in questa ripresa ...