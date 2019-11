Basket | Eurocup 2019-2020 | quinta vittoria consecutiva per Venezia che batte Krasnodar e

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban 66-61 - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : Daye trascina la Reyer al successo nell’ultimo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-61 Uno su due ai liberi per De Nicolao ma per Krasnodar non c’è più tempo, quinta vittoria consecutiva per Venezia in EuroCup, lagunari in testa al girone! 65-61 Due su due ai liberi per Kalnietis. 65-59 Tripla di Dekker, seconda tripla a segno per Krasnodar in tutta la partita. 65-56 Altra tripla di Daye! 62-56 Dekker a segno in gancio da sotto. 62-54 Micidiale stoppata di Tonut a ...

52-52 Stupendo canestro di Daye! 50-52 Si sblocca Dekker, il miglior marcatore del Krasnodar. 50-50 Canestro e fallo per Vidmar che però non mette il libero aggiuntivo. 48-50 Finisce con due errori di Chappell e Watt il terzo quarto. 48-50 Uno su due ai liberi per Watt. 47-50 Uno su due ai liberi per Kuzminskas. 47-49 Krasnodar di nuovo in vantaggio con Kuzminskas. 47-47 Due su due ai liberi ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : la Virtus Bologna conquista le Top-16. Vittoria in rimonta contro il Maccabi Rishon Lezion : Missione compiuta per la Virtus Bologna, che stacca il biglietto per le Top-16 di EuroCup. La squadra di Djordjevic ha centrato la qualificazione grazie alla Vittoria in rimonta sul campo del Maccabi Rishon Lezion per 85-79. La Virtus ha rimontato quattordici punti di scarto, grazie anche ad un meraviglioso ultimo quarto da 25-10. Ottima prestazione di Julian Gamble che mette a referto 19 punti, uno in più di Milos Teodosic. Non ...

20:43 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, mancano pochi attimi all'inizio delle ostilità. 20:40 In virtù della sconfitta del Kazan sul campo dell'Olimpija, gli spagnoli, vincendo stasera, hanno l'occasione di balzare in testa proprio insieme ai russi. 20:35 La Leonessa stasera dovrà fare attenzione principalmente a Klemen Prepelic, miglior realizzatore della ...

Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Grande rimonta dal -14 per la Virtus, che ha chiuso con un ultimo quarto da 25-10. Decisivi i 19 punti di Gamble e i 18 di Teodosic. La Virtus Bologna si qualifica per le Top-16 di EuroCup. Un grande risultato per la squadra di Sasha Djordjevic. FINISCE QUI! HA VINTO LA VIRTUS Bologna! 79-85 Dentro un libero per Cournooh. Blayzer ...

30-35 Due su due ai liberi di Watt. Finisce qui il primo tempo, appuntamento a tra circa un quarto d'ora! 28-35 Fallo su Watt a tempo quasi scaduto e timeout Kuban. 28-35 Zero su due ai liberi di Vidmar. 28-35 Fallo antisportivo di Mazzola, due su due ai liberi di Kulagin e Krasnodar non sfrutta il possesso aggiuntivo. 28-33 Uno su due ai liberi per Ilnitskiy. 28-32 Schiacciata a due ...

70-65 Un solo libero per Swing. 69-65 Weems con la rovesciata del -4. 69-63 TRIPLA DI TEODOSIC! FINISCE IL terzo quarto! La Virtus è finita sotto anche di quattordici punti, ma ha recuperato nel finale di quarto, arrivando sul -9. 69-60 Schiacciata di Hunter! Virtus sul -9. 69-58 Due liberi di Cournooh. 50 secondi alla fine. 69-56 Schiacciata di Weems. Finalmente la Virtus reagisce. 69-54 ...

63-52 Incredibile palla persa dalla rimessa per Bologna e Bourdillon trova la tripla del +11. 5 minuti alla fine del 3°quarto. 60-52 Dentro il libero supplementare. 59-52 Boyzer riceve da Hamilton e segna con il fallo di Ricci. 57-52 Hamilton buca ancora la difesa bolognese. 55-52 Arresto e tiro di Ricci. 55-50 Sempre Williams sta dominando ora. 53-50 Ancora Williams sotto canestro a fare la ...

9-11 Tripla di un pazzesco O'Bryant. 9-8 Ancora O'Bryant da fuori! 9-6 Ancora Watt per Chappell! 7-6 O'Bryant a segno da fuori. 7-4 Ancora Chappell da sotto su assist di Watt! 5-4 Watt mette a segno il libero aggiuntivo. 4-4 Canestro e fallo per Watt! 2-4 Ancora Cummings! 2-2 Pareggia Chappell! 0-2 Ospiti in vantaggio con Cummings. 19.47 E' iniziato il match, primo ...

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Virtus Bologna sotto di due punti in Israele. Troppi i 47 punti concessi dalla squadra di Djordjevic a cui non stanno bastando 17 punti di Gamble. 47-45 Gaines si butta dentro l'area e segna il -2. 47-43 Contropiede e Swing appoggia al vetro. Otto secondi alla fine. 45-43 Anche Hamilton fa 1/2 dalla lunetta. 44-43 Un solo libero per Hunter. 44-42 Due liberi di ...

34-36 Due liberi di Markovic. 34-34 Gamble schiaccia comodamente. Già 15 punti per il lungo della Virtus. 34-32 Hamilton lavora bene sotto canestro e segna appoggiando al vetro. Timeout per Bologna. 32-32 Gamble sta dominando sotto canestro. Sei minuti all'intervallo. 32-30 Dentro due liberi Hamilton. 30-30 Appoggio al vetro di Hamilton. 28-30 Dentro il libero supplementare. 28-29 Gamble ...

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Bologna avanti di tre punti al termine del primo quarto. Sei punti di Gamble, che è il miglior marcatore della Virtus. 22-25 INCREDIBILE CANESTRO DI HUNTER! Sulla sirena il lungo della Virtus trova un clamoroso canestro con l'aiuto della tabella. 22-23 Due liberi di Hunter. 35 secondi alla fine. 22-21 Gaines scappa via in contropiede e segna facilmente. 22-19 ...

15-15 Teodosic entra e mette subito la tripla del pareggio. 15-12 Un solo libero per Williams. Cinque minuti a fine primo quarto. 14-12 Tripla di Swing. 11-12 Markovic penetra e trova un grande canestro con il gancio. 11-10 Due liberi di Gaines. 11-8 Altra tripla di Bourdillon. 8-8 Arresto e tiro per Ricci. 8-6 Facile penetrazione di Hamilton. 6-6 Ancora una palla dentro per Gamble che ...