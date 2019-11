Basket | EuroCup 2019-2020 | Brescia si avvicina alle Top-16 Vittoria fondamentale con la

Basket - Eurocup 2019-2020 : quinta vittoria consecutiva per Venezia che batte Krasnodar e sale in vetta al girone : Nella settima partita, la seconda di ritorno, del gruppo B della fase a gironi di Eurocup 2019-2020 disputata al Palasport Taliercio di Mestre, disputata ugualmente malgrado il dramma che ha colpito la Serenissima, la Umana Reyer Venezia ha battuto soffrendo il Lokomotiv Kuban Krasnodar col punteggio di 66-61 Primi 15 minuti di gioco equilibratissimi con i campioni d’Italia di Walter De Raffaele che chiudono il primo quarto ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban 66-61 - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : Daye trascina la Reyer al successo nell’ultimo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-61 Uno su due ai liberi per De Nicolao ma per Krasnodar non c’è più tempo, quinta vittoria consecutiva per Venezia in EuroCup, lagunari in testa al girone! 65-61 Due su due ai liberi per Kalnietis. 65-59 Tripla di Dekker, seconda tripla a segno per Krasnodar in tutta la partita. 65-56 Altra tripla di Daye! 62-56 Dekker a segno in gancio da sotto. 62-54 Micidiale stoppata di Tonut a ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban 48-50 - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - una brutta Reyer ancora indietro alla fine del terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-52 Stupendo canestro di Daye! 50-52 Si sblocca Dekker, il miglior marcatore del Krasnodar. 50-50 Canestro e fallo per Vidmar che però non mette il libero aggiuntivo. 48-50 Finisce con due errori di Chappell e Watt il terzo quarto. 48-50 Uno su due ai liberi per Watt. 47-50 Uno su due ai liberi per Kuzminskas. 47-49 Krasnodar di nuovo in vantaggio con Kuzminskas. 47-47 Due su due ai liberi ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : la Virtus Bologna conquista le Top-16. Vittoria in rimonta contro il Maccabi Rishon Lezion : Missione compiuta per la Virtus Bologna, che stacca il biglietto per le Top-16 di EuroCup. La squadra di Djordjevic ha centrato la qualificazione grazie alla Vittoria in rimonta sul campo del Maccabi Rishon Lezion per 85-79. La Virtus ha rimontato quattordici punti di scarto, grazie anche ad un meraviglioso ultimo quarto da 25-10. Ottima prestazione di Julian Gamble che mette a referto 19 punti, uno in più di Milos Teodosic. Non ...

LIVE Brescia-Joventut Badalona 0-0 - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : si comincia al PalaLeonessa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:43 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, mancano pochi attimi all’inizio delle ostilità. 20:40 In virtù della sconfitta del Kazan sul campo dell’Olimpija, gli spagnoli, vincendo stasera, hanno l’occasione di balzare in testa proprio insieme ai russi. 20:35 La Leonessa stasera dovrà fare attenzione principalmente a Klemen Prepelic, miglior realizzatore della ...

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup in DIRETTA : 79-85 - vittoria e qualificazione per la squadra di Djordjevic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Grande rimonta dal -14 per la Virtus, che ha chiuso con un ultimo quarto da 25-10. Decisivi i 19 punti di Gamble e i 18 di Teodosic. La Virtus Bologna si qualifica per le Top-16 di EuroCup. Un grande risultato per la squadra di Sasha Djordjevic. FINISCE QUI! HA VINTO LA VIRTUS Bologna! 79-85 Dentro un libero per Cournooh. Blayzer ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban 30-35 - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - blackout della Reyer nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-35 Due su due ai liberi di Watt. Finisce qui il primo tempo, appuntamento a tra circa un quarto d’ora! 28-35 Fallo su Watt a tempo quasi scaduto e timeout Kuban. 28-35 Zero su due ai liberi di Vidmar. 28-35 Fallo antisportivo di Mazzola, due su due ai liberi di Kulagin e Krasnodar non sfrutta il possesso aggiuntivo. 28-33 Uno su due ai liberi per Ilnitskiy. 28-32 Schiacciata a due ...

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup in DIRETTA : vantaggio israeliano a fine terzo quarto (69-60) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-65 Un solo libero per Swing. 69-65 Weems con la rovesciata del -4. 69-63 TRIPLA DI TEODOSIC! FINISCE IL terzo quarto! La Virtus è finita sotto anche di quattordici punti, ma ha recuperato nel finale di quarto, arrivando sul -9. 69-60 Schiacciata di Hunter! Virtus sul -9. 69-58 Due liberi di Cournooh. 50 secondi alla fine. 69-56 Schiacciata di Weems. Finalmente la Virtus reagisce. 69-54 ...

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup in DIRETTA : vantaggio israeliano a metà terzo quarto (55-52) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-52 Incredibile palla persa dalla rimessa per Bologna e Bourdillon trova la tripla del +11. 5 minuti alla fine del 3°quarto. 60-52 Dentro il libero supplementare. 59-52 Boyzer riceve da Hamilton e segna con il fallo di Ricci. 57-52 Hamilton buca ancora la difesa bolognese. 55-52 Arresto e tiro di Ricci. 55-50 Sempre Williams sta dominando ora. 53-50 Ancora Williams sotto canestro a fare la ...

LIVE Venezia-Lokomotiv Kuban - EuroCup Basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - è iniziata la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-11 Tripla di un pazzesco O’Bryant. 9-8 Ancora O’Bryant da fuori! 9-6 Ancora Watt per Chappell! 7-6 O’Bryant a segno da fuori. 7-4 Ancora Chappell da sotto su assist di Watt! 5-4 Watt mette a segno il libero aggiuntivo. 4-4 Canestro e fallo per Watt! 2-4 Ancora Cummings! 2-2 Pareggia Chappell! 0-2 Ospiti in vantaggio con Cummings. 19.47 E’ iniziato il match, primo ...

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup in DIRETTA : vantaggio israeliano all’intervallo (44-42) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Virtus Bologna sotto di due punti in Israele. Troppi i 47 punti concessi dalla squadra di Djordjevic a cui non stanno bastando 17 punti di Gamble. 47-45 Gaines si butta dentro l’area e segna il -2. 47-43 Contropiede e Swing appoggia al vetro. Otto secondi alla fine. 45-43 Anche Hamilton fa 1/2 dalla lunetta. 44-43 Un solo libero per Hunter. 44-42 Due liberi di ...

LIVE Maccabi Rishon LeZion-Virtus Bologna Basket - EuroCup in DIRETTA : grande equilibrio a metà secondo quarto (32-32) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-36 Due liberi di Markovic. 34-34 Gamble schiaccia comodamente. Già 15 punti per il lungo della Virtus. 34-32 Hamilton lavora bene sotto canestro e segna appoggiando al vetro. Timeout per Bologna. 32-32 Gamble sta dominando sotto canestro. Sei minuti all’intervallo. 32-30 Dentro due liberi Hamilton. 30-30 Appoggio al vetro di Hamilton. 28-30 Dentro il libero supplementare. 28-29 Gamble ...