Basket - Champions League 2019-2020 - 5a giornata : la Dinamo Sassari travolge Strasburgo comandando fin dall’inizio : Vittoria roboante per la Dinamo Sassari, che disintegra senza tanti problemi i francesi del SIG Strasburgo al PalaSerradimigni nel quinto turno di Champions League. Il punteggio finale è di 90-67, e la classifica ora sorride, a causa dell’aggancio al Turk Telekom Ankara (rimasto da solo per 24 ore) in testa con 4 vittorie nel girone A. Cinque gli uomini in doppia cifra per gli uomini di Gianmarco Pozzecco: Curtis Jerrells (14), ...

TOP SCORER – SASSARI: Jerrells 14; STRASBURGO: York 21 VINCE SASSARI! Nettissimo il 90-67 con cui la Dinamo porta a casa la quarta vittoria in questa Champions League 90-67 Altra tripla di Inglis 90-64 JACK DEVECCHI! Eccola, la tripla che tutto il PalaSerradimigni aspettava! 87-64

Boato del PalaSerradimigni, perché entra in campo capitan Jack Devecchi 84-54 2/2 Bucarelli Si lancia in uno contro uno Bucarelli, arriva il fallo di Grant che lo manda in lunetta 82-54 Appoggio di Dallo 82-52 2/2 Gentile C'è campo anche per Daniele Magro e Lorenzo Bucarelli (che era entrato già nel secondo quarto) Time out chiamato da Vincent Collet Due liberi per Stefano Gentile 80-52

78-48 Ancora in step back, è sempre lui, Curtis Jerrells: +30 Sassari a 7'35" dalla fine 75-48 2/2 Pierre, 8'30" al termine Ancora un fallo antisportivo, questo fischiato contro Dallo che abbranca il braccio destro di Pierre: due liberi e possesso Dinamo 73-48 Vola in appoggio Jerrells 71-48 Prende bene posizione Grant e segna Inizia l'ultimo quarto TOP SCORER

62-41 VITALI! La bomba del +21! 0/2 Bilan Inglis regala due ulteriori liberi a Bilan. 3'43" a fine terzo quarto 59-41 A segno dal mezzo angolo Scrubb 59-39 Vola Pierre! Ancora +20 Sassari 57-39 2/2 Evans Evans rischia uno spettacolare gioco da tre punti, lo ferma con il fallo Inglis, due liberi 55-39 Stoppata irregolare di Grant su Vitali, due punti validi 53-39 Ancora York da tre,

Di tutti i dati della partita, il più impietoso riguarda la valutazione: 63-24 Sassari TOP SCORER – SASSARI: Evans 8; STRASBURGO: York 11 Sbaglia la tripla Serron, finiscono così i primi 20 minuti con un ampio vantaggio in favore della Dinamo 47-28 Tripla di York, è la sua terza. Ultima azione del quarto per Sassari, ne avrà un'altra Strasburgo 47-25 Spissu riceve il contropiede da

TOP SCORER – SASSARI: Evans 8; STRASBURGO: York 11 Sbaglia la tripla Serron, finiscono così i primi 20 minuti con un ampio vantaggio in favore della Dinamo 47-28 Tripla di York, è la sua terza. Ultima azione del quarto per Sassari, ne avrà un'altra Strasburgo 47-25 Spissu riceve il contropiede da Pierre, fa saltare l'uomo e appoggia 45-25 Bellissima penetrazione di Pierre che

TOP SCORER – SASSARI: Evans 8; STRASBURGO: Dallo, Scrubb, Traoré, Serron, York 2 25-10 CURTIS JERRELLS! Spara la tripla sulla sirena, il classico del numero 55 colpisce dopo i primi 10 minuti! 22-10 Evans approfitta ancora delle concessioni della difesa di Strasburgo per realizzare 20-10 Prende la linea di fondo Scrubb e realizza Ultimo minuto del primo quarto 20-8 Trice in

12-4 1/2 Bilan Si torna in campo con due tiri liberi per Bilan Splendida palla di Evans per Bilan, fatta passare dietro la schiena di Grant: c'è fallo sul croato. Time out chiamato da Vincent Collet 11-4 PIERRE! Parziale 9-0 Sassari aperto 9-4 Sbaglia Pierre in transizione veloce, raccoglie Evans che appoggia al vetro 7-4 VITALI DA TRE! Va avanti Sassari dopo 3'30" Sbaglia

La presentazione della sfida di stasera – Torun-Sassari – PAOK Salonicco-Brindisi di ieri Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta partita della Dinamo Sassari in basketball Champions League per l'edizione 2019-2020. Arriva in Sardegna il SIG Strasburgo. Per la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco l'obiettivo è di consolidare la positiva situazione di classifica, con tre

Dinamo Sassari-Strasburgo Basket - Champions League oggi : orario d'inizio - come vederla in tv e streaming : Archiviata la bruciante sconfitta contro Venezia, Sassari ritorna a respirare l'aria della basketball Champions League: questa sera, alle ore 20.30, al "PalaSerradimigni" andrà in scena il match contro lo Strasburgo. valevole per la quinta giornata della fase a gironi. La formazione di Gianmarco Pozzecco ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta in quest'avvio di spedizione europea: tra le mura amiche ha sempre gioito finora (contro

Basket - Champions League 2019-2020 : trasferta greca amara per Brindisi - il PAOK vince 95-91 : trasferta amara per la Happy Casa Brindisi in quel di Salonicco: il PAOK supera la formazione italiana con il punteggio finale di 95-91. In un match molto equilibrato, deciso soltanto nei minuti finali, la palma di MVP va assegnata, senza ombra di dubbio, ad Adam Smith, che mette a referto 27 punti trascinando la propria squadra alla vittoria. Per Brindisi è una sconfitta pesante, che rende negativo il saldo del girone (2-3), mentre ...