Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Novità importanti per quanto riguarda ilitaliano. Sara il leggendario, infatti, a guidare la Nazionale azzurra. La notizia è stata ufficializzata quest’oggi dal presidente della FIBS Andrea Marcon e spetterà dunque ad uno dei più popolari giocatori della MLB, presente nella Hall of Fame dal 2016, il compito di rilanciare le quotazioni del movimento nostrano dopo le dimissioni diGerali, posteriori al torneo di Qualificazione Olimpica per Tokyo 2020, lo scorso settembre. Non si tratta di una novità assoluta perin Nazionale, avendo fatto parte delle selezione tricolore in occasione della prima edizione della WorldClassic nel 2006 e ricoperto il ruolo di allenatore della battuta, sotto la gestione di Marco Mazzieri. La presenza diè concisa con due titoli europei del 2010 e del 2012, senza dimenticare la storica conquista del ...

Eurosport_IT : Mike #Piazza è il nuovo CT dell' Italia Baseball! ??????? “Sono grato e felice per la fiducia e l’entusiasmo”… - OA_Sport : Baseball: Mike Piazza sarà il nuovo CT dell’Italia e sostituirà il dimissionario Gilberto Gerali - BaseballmaniaEU : Mike Piazza è il nuovo manager della nazionale italiana di #Baseball #MikePiazza #Mets #BaseballItaliano… -