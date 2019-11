Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Da dueci sono circa 200 tende a Plaza Universitat, a. Gli studenti e le studentesse sono tornati in piazza come al tempo degli indignados: dormono nelle tende, si ritrovano nell’assemblea serale e organizzano i gazebo per garantire i servizi basici, dalla cucina all’assistenza medica. “Chiediamo all’Europa di prendere una posizione nei confronti della brutalità della polizia che stiamo vivendo in questi ultimi giorni e per garantire il diritto all’autodeterminazione“, dice una studentessa universitaria che si occupa del magazzino dell’accampamento. “Non parliamo di arresti politici, parliamo detenzioni di ragazzi e ragazze che stavano semplicemente manifestando e adesso sono in prigione o in libertà su cauzione”. Le posizioni sull’adesione di una Catalogna indipendente sono antitetiche. Da una parte ...

TutteLeNotizie : Barcellona, giovani indipendentisti accampati da due settimane per protesta: “L’Ue… - Ace_Cae : RT @architettiroma: #newsarchitettura #professione #YoungArchitectsForum @Ace_Cae - Il Consiglio degli architetti d'Europa (Ace) organizza… - Uni_Architetti : ?? Il Consiglio degli architetti d'Europa (ACE) organizza a Barcellona, il 23 novembre, una conferenza pubblica che… -