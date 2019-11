Bando Ministero della Difesa per ufficiali | scadenza il 12 dicembre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ilha pubblicato quattro concorsi per l'arruolamento di un totale di 53in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari CorpiMarina Militare per l'anno 2020. Il primo concorso riguarda il reclutamento di 25del Corpo di Stato Maggiore, il secondo concorso è destinato all'inserimento di 15del Corpo del GenioMarina, il terzo concorso è rivolto all'immissione di 9del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e il quarto concorso interessa l'introduzione di 4del Corpo delle Capitanerie di Porto. Requisiti di ammissione I candidati del Corpo del GenioMarina specialità infrastrutture devono essere in possesso del diploma di geometra o perito industriale ad indirizzo per l'edilizia oppurelaurea in ingegneria civile e ambientale o in scienze dell'architettura o in scienze e tecniche ...

