Baby 3 si farà e sarà l' ultima stagione

Fonte : blogo

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Terzo ed ultimo capitolo per, la serie tv italiana made in Netflix liberamente ispirata allo scandalo di qualche anno fa delle "squillo" del quartiere romano dei Parioli. Nuovi episodi che gli utenti della piattaforma di streaming potranno vedere nel 2020, nei Paesi in cui il servizio è disponibile.Giunge così a conclusione la saga che ha raccontato, con un taglio deciso, a volte provocatorio e cercando sempre di utilizzare il linguaggio del target di riferimento, l'adolescenza delle due protagoniste, Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani), ma anche quella dei loro compagni di classe, in un turbinio di sentimenti, decisioni sbagliate e conseguenze da subire., le curiosità della seconda3 si(el') pubblicato su TVBlog.it 13 novembre 2019 17:43.

