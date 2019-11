Audi S8 - Al volante dell' ammiraglia da 571 CV

Audi - Al volante delle nuove ibride plug-in : Di questi tempi, la parola che ricorre più spesso nei comunicati delle Case è elettrificazione, termine ampio, con cui sidentifica un contenuto di propulsione elettrica di qualsiasi tipo, dal semplice ibrido leggero fino allauto a batteria vera e propria. Il gruppo Volkswagen è tra i più impegnati su questo fronte e l Audi , in particolare, ha da poco lanciato la sua prima vettura elettrica, la Suv e-tron. Ma questo è solo linizio: di qui al 2025 ...

Audi - Al volante della RS7 Sportback : Alzare lasticella. questo lobiettivo di ogni nuova vettura del reparto Audi RS. Con la nuova RS7 Sportback ci sono riusciti per lennesima volta, realizzando una comoda ammiraglia che consente di viaggiare con la famiglia e al tempo stesso di raggiungere i 305 km/h e di bruciare lo 0-100 km/h in 3.6 secondi. Il valore aggiunto rispetto al passato sono la precisione e lagilità di guida nei percorsi misti, caratteristiche inaspettate per una ...