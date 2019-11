Attentato in Iraq - rientrati in Italia i cinque militari feriti : Le loro condizioni sono stabili, nessuno è in pericolo di vita ma tre hanno subito lesioni molto gravi

Atterrati a Ciampino i cinque militari italiani feriti in un Attentato in Iraq : Sono stati rimpatriati oggi pomeriggio i cinque soldati italiani rimasti feriti in seguito a un attentato rivendicato dallo Stato Islamico in Iraq. Ad accoglierli il Ministro della Difesa Guerini e quello degli Esteri Di Maio. I militari sono stati trasbordati su delle ambulanze e trasferiti all'ospedale del Celio.Continua a leggere

Iraq : rientrati in Italia i 5 militari feriti nell'Attentato del'Isis : È atterrato all'aeroporto militare di Ciampino il C130 che ha riportato in Italia i 5 militari rimasti feriti nell'esplosione di un ordigno in Iraq il 10 novembre; con loro i familiari che ieri li avevano raggiunti in Germania con l'aereo messo a disposizione dal ministero della Difesa. Ad accoglierli il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il capo di Stato maggiore della Difesa generale ...

Iraq - l'Isis rivendica l'Attentato ai «crociati» italiani. Il sindaco di Portovenere : «L'intera comunità con i nostri militari» : Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, con l'onorevole di Forza italia Roberto Bagnasco e il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco hanno visitato la sede del Gruppo operativo subacquei e incursori della Marina

Pd : Zingaretti incontra Pelosi - ‘vicina ad Italia per Attentato Iraq’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Sono contento di aver incontrato Nancy Pelosi, una donna straordinaria e tenace. Ha espresso la sua vicinanza alll’Italia per il grave attentato subito dal contingente militare Italiano in Iraq, ribadendo che il nostro Paese è il miglior alleato degli Usa in ambito Nato. Un’amicizia suggellata anche dalla recente visita del presidente Mattarella a Washington. Al termine del nostro ...

Iraq - l'Isis rivendica l'Attentato ai militari italiani : Lo Stato Islamico ha rivendicato l’attacco ai militari italiani avvenuto domenica 10 novembre. A riferirlo è stato il Site, un’organizzazione di intelligence che monitora le attività terroristiche attraverso internet. Il comunicato di rivendicazione è stato diffuso tramite Amaq, il principale organo di propaganda dell’Isis, in cui si legge che "con l'aiuto di Dio" i soldati del Califfato hanno colpito il mezzo che trasportava esponenti della ...

Attentato in Iraq/ Tre dei 5 militari italiani feriti hanno subito un'amputazione : Attentato in Iraq: amputazione per tre militari italiani. Lo Stato Islamico, l'Isis, ha intanto rivendicato il gesto: ecco le ultime

Attentato Iraq - amputazione anche per un terzo militare : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – E’ stato necessario amputare parte di una gamba anche per un terzo militare italiano dei . A quanto si apprende, si tratta del militare che aveva riportato diverse fratture e sui cui i medici avevano provato a intervenire fino a oggi proprio per evitare l’amputazione. “Non ci sono particolari variazioni circa il bollettino medico già precedentemente riportato a meno di un militare su cui i ...

Attentato in Iraq - amputata la gamba anche a un terzo soldato : Si tratta del militare che aveva riportato diverse fratture e sui cui i medici avevano provato a intervenire fino a oggi proprio per evitare l'amputazione. Le informazioni sullo stato di salute dei 5 militari feriti in un Attentato in Iraq, comunque, rimangono confusionarie. Ad ogni modo, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Iraq - l'Isis rivendica l'Attentato ai militari italiani : "Con l'aiuto di Dio - colpiti i crociati" : Ancora l'Isis. I terroristi islamici rivendicano l'attacco ai militari italiani in Iraq di domenica 10 novembre, attacco avvenuto nei pressi di Kirkuk. Lo riporta Site, il centro che monitora l'estremismo islamico globale. Il comunicato con cui l'Isis ha rivendicato l'attacco è stato diffuso attrave

Attentato contro italiani in Iraq : a un militare amputata una gamba. La solidarietà di Mattarella : Nicola Lanza de Cristoforis, comandante interforze, intervistato da Rai News 24, ha fatto il punto della situazione dei militari italiani feriti in Iraq a causa di un Attentato esplosivo su una strada per Kirkuk. Le sue dichiarazioni sono state confermate anche da fonti dello Stato Maggiore della Difesa: - a un militare dell'Esercito è stata amputata la gamba sopra al ginocchio; - a un militare della Marina è stata amputata una parte del ...

Attentato contro militari italiani in Iraq - Isis rivendica : “Colpiti i crociati” : In un comunicato diffuso attraverso la solita agenzia di propaganda Amaq, il sedicente Califfato islamico ha rivendicato l'Attentato contro i militari italiani in Iraq nel quale sono rimasti feriti cinque soldati di cui 3 in modo grave. "Con l'aiuto di Dio, soldati del Califfato hanno colpito con un ordigno un veicolo blindato con a bordo esponenti della coalizione internazionale crociata ed esponenti dell'antiterrorismo peshmerga" recita la ...