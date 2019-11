Assicurazioni | in Sicilia polizze RC auto tra le più care d’Italia

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il settore delleRccompreso quello delle garanzie accessorie non obbligatorie ha raccolto nel 2018 16.219 milioni di euro di premi pari al 49% del totale dei rami danni. Il premio medio per polizza emessa ammonta a 337 euro, piu basso rispetto all’anno precedente (-1,7% considerando l’inflazione). Il dato proviene dal bollettino statistico dell’Ivass riguardo ai 5 anni 2013-2018. Secondo l’istituto nei rami Rce natanti le 42 compagnie dihanno raccolto 13.252 milioni di euro. Le vetture protette da rcnel 2018 sono state 39,3 milioni (+0,4% rispetto al 2017). Ed è proprio l’assicurazione uno dei costi maggiori che devono affrontare gli italiani per mantenere un’come confermano i dati dell’osservatorio SosTariffe.it che nel 2019 registrano un aumento del +6.58%. Si continua a pagare sempre di più ...