Asprilla | “I narcos mi chiesero il permesso di uccidere Chilavert”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Sono passati 22 anni, e quindi ormai Faustinone parla come se i retroscena folli del calcio sudamericano andassero in prescrizione. L’ex attaccante la spara così: “ImiildiChilavert”. L’ex attaccante del Parma lo racconta durante un’intervista a Telepacifico: “Era appena finita Paraguay-Colombia. Ricevetti una telefonata: era Julio Fierro, un narcotrafficante colombiano. Mi chiese di raggiungerlo al suo hotel, e io andai. Lo trovai con altre dieci persone, tutte ubriache e accompagnate da donne paraguaiane. A quel punto Fierro mi chiese di autorizzare due dei suoi a rimanere ad Asuncion perquel ‘ciccione di Chilavert’. Così lo chiamò. Ma sei pazzo? Lo calmai. E gli spiegai che quel che succede in campo finisce in campo”. Chilavert ha dunque rischiato di essere ucciso ...

