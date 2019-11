Arte e politica | il sogno mediterraneo di Palermo

Matteo Salvini a DiMArtedì - durissimo attacco a Renzi : "Ultimo modello di vita. E di politica" : Ospite d'eccezione a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, ecco Matteo Salvini. Il leader della Lega, nella puntata di martedì 12 novembre, ha rilasciato un'intervista a tutto tondo. Tema principale, ovviamente, l'Ex Ilva. Lo scenario più papabile, ad oggi e dopo l'addio confermato da ArcelorMittal,

Cartabianca e Di MArtedì : attualità e politica in prima serata : L'appuntamento del Martedì con la politica: su Rai3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.

Casali del Manco (CS). Intervista a Marco Caferro - Responsabile Politico della Camera del Lavoro del neo Comune di Casali del Manco (CS) : ”Ho sempre sentito la politica e l’impegno sociale come una pArte importante della mia esistenza” ! : Il nostro interlocutore ha voluto affidare al nostro Giornale un suo pensiero su quella che è stata la lunga stagione

Uiltrasporti Lazio : ricorso urgente contro liquidazione Roma Metropolitane. Preoccupati per assenza politica su società pArtecipate : Roma – “Siamo in mobilitazione per lo sciopero del prossimo 25 ottobre, per la difesa dell’occupazione e del salario dei lavoratori di Roma Metropolitane, messa in liquidazione da una scellerata delibera della maggioranza al governo della città di Roma, e abbiamo attivato insieme agli altri sindacati confederali il ricorso urgente contro tale delibera, costituendoci nel contempo in giudizio”. Ad annunciarlo il Commissario straordinario ...

San Siro - la nuova ipotesi : conservare pArte del Meazza a fianco del nuovo impianto. Così i club sperano di convincere la politica : conservare una parte del vecchio San Siro, magari per costruirci all’interno un centro commerciale o per ristrutturarlo e farlo diventare un secondo stadio per le squadre femminili e per ospitare altri eventi. È l’intervento che Milan e Inter stanno pensando di chiedere a Populous e Manica-Sportium, i due studi firmatari dei progetti per un nuovo stadio a San Siro. Lo rivelano il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, ...

Dazi - una nuova crisi è in arrivo. E la politica di Trump ne è in gran pArte responsabile : A dare tra i primi l’avviso che una complessa e pesantissima recessione era in arrivo è stato, nel febbraio 2008, il grande economista Nouriel Roubini con un articolo dal titolo più che eloquente: “Anatomy of a Financial Meltdown” (Anatomia di un crollo finanziario) che ora viene riproposto da Project Syndicate per festeggiare i 25 anni dall’inizio delle sue pubblicazioni. Di quella crisi, poi ribattezzata The Great Recession per distinguerla ...

Piazzapulita - si pArte con Carola Rackete ospite. Formigli : “Fu punto di non ritorno per Salvini”. E su Renzi : “Mossa di sopravvivenza politica” : Torna da stasera (giovedì 19 settembre) alle 21:15 su La7 Piazzapulita, il programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli. La decima stagione partirà con ospite Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che, alla fine di giugno nel pieno dello scontro con l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, decise di attraccare a Lampedusa per far sbarcare i migranti salvati dodici giorni prima, mentre il ...