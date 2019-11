Arsene Wenger | nuovo incarico | è il capo dello sviluppo del calcio globale della Fifa

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019)è stato presentato oggi comedel. L’ex manager dell’Arsenal è stato accolto dal presidente, Gianni Infantino, nella sede dell’organo di governo dela Zurigo.sarà principalmente responsabilesupervisione e guidacrescita edi questo sport per uomini e donne in tutto il mondo. Sarà anche l’autorità principale in materia di questioni tecniche, sia come membro del Comitato consultivo calcistico che tecnico, coinvolto nel processo di revisione e processo decisionale dell’Ifab su potenziali modifiche alle regole del gioco, e come presidente delTechnical Study Group, che ha condotto l’analisi tecnica dei torneidal 1966. “Non vedo l’ora di affrontare questa sfida estremamente importante, non solo perché sono ...

