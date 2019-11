Antonella Clerici smentisce | “Non tornerò a La Prova del Cuoco”

Antonella Clerici torna a La prova del cuoco? L'indiscrezione : Rumors rivelano che la Rai avrebbe richiamato in campo la storica conduttrice del programma culinario.

Antonella Clerici verso un possibile ritorno alla guida de La Prova del Cuoco : L’indiscrezione lanciata stamattina da TvBlog è chiara: a Viale Mazzini, nella sede Rai, sembra sia sempre più insistente la voce che vorrebbe Antonella Clerici pronta a tornare alla conduzione de La Prova del Cuoco, togliendo il posto all’ex lady Salvini, Elisa Isoardi. Allo stato attuale, essendo ancora in corso la stagione televisiva 2019/2020, per fare queste ipotesi é ancora presto. La possibile apertura della dirigenza verso un ritorno di ...

Retroscena Blogo : La Prova del cuoco - Rai pensa al clamoroso ritorno di Antonella Clerici : Blogo è in grado di darvi conto di una clamorosa indiscrezione in circolazione nell'ambiente televisivo: la Rai starebbe pensando di riportare alla conduzione di La Prova del cuoco, nella prossima stagione al via a settembre 2020, Antonella Clerici. La conduttrice aveva abbandonato la guida della storica trasmissione di cucina del mattino di Rai1 l'1 giugno 2018, lasciando spazio ad Elisa Isoardi.La proposta della Rai, secondo quanto risulta ...

