Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019)punta sulla finanza? La domanda se la saranno posta in molti, soprattutto chi in rete si è imbattuto nei consigli della conduttrice a proposito diin, la nuova moneta elettronica. La notizia era ovviamente falsa, il volto di Rai1, come accade a molti vip, è stata vittima di una bufala. Lanon ha fornito alcun consiglio da broker 2.0 come ha voluto precisare sui suoi social: “Gira su vari social lache io consigliereidio affini (non so neanche cosa sono). E’ FALSO. Diffidate non consiglierei MAI una cosa del genere”, ha scritto sul suo profilo Instagram la presentatrice di Legnano. View this post on Instagram Gira su vari social lache io consigliereidio affini( non so neanche cosa sono). E' FALSO. ...

FQMagazineit : Antonella Clerici furiosa per la fake news: “Consiglierei investimenti in bitcoin, ma non so neanche cosa sono” - BitcoinItaliana : RT @TutteLeNotizie: Antonella Clerici furiosa per la fake news: “Consiglierei investimenti in bitcoin, ma non… - TutteLeNotizie : Antonella Clerici furiosa per la fake news: “Consiglierei investimenti in bitcoin, ma non… -