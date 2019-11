Anticipazioni Oltre la soglia | 13 novembre | Silvia viene ricoverata nel reparto di Tosca

OLTRE LA SOGLIA/ Anticipazioni 13 novembre : il PM indaga su Tosca? : OLTRE la SOGLIA, Anticipazioni 13 novembre 2019, in prima Tv su Canale 5. Tosca cerca di sfuggire a Di Muro, ma il PM si sta già innamorando di lei.

Oltre la soglia : Anticipazioni puntata del 13 novembre : Tosca Navarro è il nuovo personaggio interpretato da Gabriella Pession, protagonista di Oltre la soglia @Oltrelasogliatv la nuova serie medical di Canale 5, in onda il mercoledì in prima serata per sei puntate. Oltre la soglia: la trama e il cast Tosca Navarro (Gabriella Pession) è il primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. Nel suo campo Tosca è la migliore, ma nasconde un segreto: un passato ...

Anticipazioni U&D - Giulio entra in camera di Giovanna di notte : 'Non siamo andati oltre' : Nuovi colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico, durante la quale ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato in primis il percorso di Giulio Raselli, alle prese con le corteggiatrici Giovanna e Giulia, che questa settimana le ha messe alla prova con un'esterna decisamente significativa. Il tronista, infatti, ha trascorso un intero pomeriggio e anche la serata con le due ragazze e da ...

Oltre la soglia - Anticipazioni 2ª puntata : Di Muro è innamorato della Navarro : La seconda puntata di Oltre la soglia andrà in onda mercoledì 13 novembre su Canale 5. La fiction con Gabriella Pession vedrà ancora una volta Tosca Navarro alle prese con dei casi psichiatrici e con le difficoltà relative alla sua vita privata. Nei prossimi episodi, la protagonista dovrà risolvere innanzitutto il caso di Silvia, una ragazza vittima di improvvise e inspiegabili crisi di rabbia, e poi sarà chiamata ad occuparsi di Roberto, un ...

Oltre la soglia Anticipazioni seconda puntata : il mistero di Tosca - Di Muro indaga : anticipazioni Oltre la soglia mercoledì 13 novembre: le crisi di rabbia di Silvia e la dipendenza di Roberto Una seconda puntata che ci dirà molto su Tosca Navarro, la seconda di Oltre la soglia che andrà in onda il prossimo mercoledì 13 novembre. E non solo sul suo conto, visto che nella sua vita entreranno pian […] L'articolo Oltre la soglia anticipazioni seconda puntata: il mistero di Tosca, Di Muro indaga proviene da Gossip e Tv.

Oltre la Soglia : Anticipazioni seconda puntata di mercoledì 13 novembre 2019 : Gabriella Pession Gabriella Pession torna alla fiction Mediaset. L’attrice, che è da anni uno dei volti di punta della serialità made in Rai, prese parte tra il 2000 e il 2003 ad alcuni titoli trasmessi da Canale 5, ma da oggi ogni mercoledì sarà protagonista in prima serata della serie Paypermoon Italia Oltre la Soglia, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca: sei prime serate che raccontano la storia della dottoressa Tosca Navarro, una ...

Oltre la soglia/ Anticipazioni e diretta 6 novembre : il segreto di Jacopo : Oltre la soglia, Anticipazioni e diretta prima puntata del 6 novembre 2019 su Canale 5. Tosca Navarro cerca di aiutare Jacopo

OLTRE LA SOGLIA - Anticipazioni seconda puntata di mercoledì 13 novembre : mercoledì 13 novembre 2019 andrà in onda la seconda puntata della fiction OLTRE la SOGLIA, con Gabriella Pession. Ecco anticipazioni e trame del secondo episodio: Successivamente ad una crisi di rabbia a scuola, Silvia (Martina Cerroni) giunge in reparto e Tosca (Gabriella Pession) comincia le sue indagini: come mai una ragazzina tanto benvoluta e studiosa mostra improvvisamente tanta rabbia? E Caterina (Beatrice De Mei), l’amica che la ...

Oltre la soglia - Anticipazioni 2^ puntata : Gabriella Pession in crisi : anticipazioni Oltre la soglia, 13 novembre: Gabriella Pession lavora su Silvia Un nuovo caso avvolto dal mistero, fantasmi del passato e colpi di fulmine, tingeranno la seconda puntata di Oltre la soglia. La fiction di Canale5 con Gabriella Pession, tornerà in onda mercoledì prossimo alle 21.25 con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena in cui non mancherà un filone rosa. Le anticipazioni del 13 novembre di Oltre la soglia, svelano che ...

Oltre la soglia - Anticipazioni 2° episodio : Tosca prende le distanze da Piergiorgio : È finita l’attesa per poter vedere finalmente sul piccolo schermo italiano la nuova fiction Mediaset “Oltre la soglia” diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, e in grado di esplorare la dimensione del subconscio. Le anticipazioni del secondo appuntamento che sarà trasmesso mercoledì 13 novembre 2019, salvo variazioni di palinsesto a partire dalle ore 21:25, rivelano che la protagonista Tosca Navarro alle prese con un tormentato passato, ...

Oltre la soglia/ Anticipazioni 6 novembre : Tosca e Di Muro - una storia difficile? : Oltre la soglia, Anticipazioni 6 novembre 2019, in prima Tv su Canale 5. A rischio il segreto di Tosca e il caso del giovane Jacopo.

OLTRE LA SOGLIA/ Anticipazioni 6 novembre : 'Un tema delicato ma necessario' : OLTRE la SOGLIA, Anticipazioni 6 novembre 2019, in prima Tv su Canale 5. A rischio il segreto di Tosca e il caso del giovane Jacopo.

Oltre la soglia - Anticipazioni 13 novembre : la psicologa si occupa di Silvia e Roberto : Grande attesa per la seconda puntata di Oltre la soglia, la nuova fiction Mediaset in onda ogni mercoledì sera e che vede come protagonista Gabriella Pession nei panni di Tosca, una neuropsichiatra infantile. La serie si divide in 12 episodi e ogni settimana ne verrà trasmesso uno. Mercoledì 13 novembre la psicologa sarà alle prese con un nuovo caso che riguarderà sempre i suoi ragazzi. Si tratterà di Silvia e Roberto, due adolescenti con ...

Gabriella Pession - Anticipazioni Oltre la soglia : “Ero preoccupata” : Oltre la soglia anticipazioni, parla Gabriella Pession: “All’inizio ero preoccupata” Partirà stasera su Canale5 una nuova fiction molto attesa: Oltre la soglia con Gabriella Pession. Quest’ultima interpreta Tosca Navarro, una neuropsichiatra che soffre di schizofrenia, che ha in cura dei ragazzi e che cercherà la soluzione migliore per non fare andare loro “Oltre la soglia” della pazzia, appunto. ...