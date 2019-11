Ancora una falsa partenza per il Huawei Mate X | pieghevole rimandato?

FOREIGN FIGHTERS DALLA TURCHIA/ Una minaccia spuntata - Erdogan vuole Ancora soldi : Mentre la TURCHIA ha cominciato ad espellere il primo FOREIGN FIGHTERS, l'America ha rifiutato di riprenderlo a casa. Ecco di cosa si tratta

Zeiss e il Planetario di Torino Ancora insieme per due straordinari appuntamenti “Lunari” : Il 17 e il 18 novembre 2019, Zeiss sarà protagonista al doppio appuntamento che vedrà la partecipazione dell’astronauta lunare Charles Duke Castiglione Olona, 6 Novembre 2019 – Dopo i successi ottenuti con le attività realizzate, in collaborazione con il Planetario di Torino, durante la Moon Week (15-21 luglio 2019), Zeiss sarà ancora una volta parte attiva durante due straordinari incontri che si terranno nel mese di Novembre a ...

Morgan Ancora contro lo sfratto : Lo Stato se ne frega di una donna incinta - convivevo lì da 5 anni : Morgan continua la sua personale crociata contro lo sfratto imposto dal Tribunale di Monza per alcuni debiti contratti dall'artista. La misura è divenuta definitiva lo scorso giugno e da allora il cantante non ha più una dimora fissa ma vive tra hotel e case in affitto breve, oppure ospite da amici. In queste ore Morgan è tornato sull'argomento con accuse nemmeno troppo velate nei confronti di questa decisione. A distanza di molti mesi ...

Madrid Ancora senza una maggioranza chiara : Pedro Sánchez studia possibili allenze : Dalle urne non emerge una maggioranza. I progressisti sono in vantaggio sui conservatori ma non hanno i numeri per governare.

Napoli-Genoa 0-0 - pagelle / Ancora una volta i giudizi agonistici sono un esercizio inutile : OSPINA. Ilaria cara, Ancora una volta i giudizi agonistici sono un esercizio pleonastico, superati da eventi di altra natura maligna. Dopo Atalanta (il nefasto Giacomelli), Roma (il ritiro dell’amalgama di DeLa) e Salisburgo (l’ammutinamento), stasera è l’ora del lettino per la psiche, se non altro per onorare gli 80 anni dalla morte di Freud. Dimenticavo: Ospina non fa una parata degna di nota – senza voto Quand’è che torneremo a parlare ...

Tennis - Jannik Sinner dopo il trionfo a Milano : “E’ stata una settimana perfetta. Il mio livello da top-20? Lo devo Ancora dimostrare” : La “Sinner Mania” è definitivamente esplosa. All’Allianz Cloud di Milano il giovane altoatesino è il primo italiano della storia a conquistare le Next Gen ATP Finals di Tennis. Per il 18enne nativo della Provincia di Bolzano si tratta del primo titolo nel circuito ATP, prevalendo nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo). Una vittoria frutto di un Tennis devastante, potente, su cui ...

Fulmine colpisce in pieno una scuola : panico tra gli studenti - i vigili del fuoco sono Ancora sul posto : Un Fulmine ha colpito in pieno una scuola creando il panico a Pozzuolo del Friuli. E’ accaduto all’Ipsaa Stefano Sabbatini, il cui edificio è stato invaso dal fumo alcuni minuti fa, intorno alle 14. Prima si è sentito un forte boato e poi il fumo ha invaso tutte le stanze dell’istituto scolastico. Sembra che gli studenti presenti siano tutti stati messi al sicuro. Sul posto ci sono ora i vigili del fuoco. Seguono ...

Ancora una reunion di Friends - Monica e Chandler di nuovo insieme : la foto di Courteney Cox e Matthew Perry : Mentre si continua a vociferare di presunti progetti del gruppetto di amici più amati della tv, una nuova reunion di Friends ha fatto capolino sui social network dopo quella mostrata da Jennifer Aniston nel primo post del suo profilo Instagram lo scorso ottobre. Stavolta è Courteney Cox a regalare ai fan l'ennesima foto dall'effetto nostalgia, mostrando uno scatto che la ritrae insieme all'amico e collega Matthew Perry: gli interpreti di ...

Turista divorato da uno squalo : nello stomaco dell’animale trovata una mano con la fede Ancora al dito : Notizia raccapricciante quella che arriva da La Reunion, isola dei territori Oltremare francesi. Nelle sue acque, un Turista britannico di 44 anni è stato divorato da uno squalo. L’uomo era stato dichiarato scomparso nel weekend, secondo quanto riporta il Daily Mail, e una delle sue mani, con ancora la fede, è stata trovata nello stomaco di uno squalo tigre rinvenuto morto sulla spiaggia. Adesso verrà effettuato il test del DNA per ...

Ranitidina - Ancora una batosta sui farmaci : ritirati diversi lotti contenenti sostanze cancerogene [MARCHIO E INFO] : Pensa Pharma S.p.a. informa di avere iniziato il ritiro volontario dalle farmacie e dalla catena distributiva di alcuni lotti di medicinali contenenti il principio attivo Ranitidina. La Casa farmaceutica ha deciso seguire l’esempio delle altre case farmaceutiche coinvolte, interrompendo la distribuzione di alcuni lotti del prodotto e predisponendone il ritiro dagli scaffali delle farmacie, dopo l’avvertimento della Fda statunitense sulla ...

63enne si sente Ancora una ragazzina - decide di farsi un lifting per il selfie perfetto spendendo una fortuna : Troppe rughe sul volto così una donna di 63 anni ma che si sente ancora una ragazzina, ha deciso di farsi un lifting allo scopo di scattarsi il “selfie perfetto”. La donna si chiama Diane Clarke e non accetta che il tempo passi e i segni si possano notare soprattutto sul suo viso. Così ha deciso di spendere 19 mila sterline per un intervento di chirurgia estetica che elimini le rughe presenti sul suo viso e poi scattare, come ora è di ...

Vieri : 'La Juventus ha una squadra incredibile - migliorerà Ancora' : La Juventus è pronta a disputare la partita di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, che potrebbe regalare la qualificazione alla massima competizione europea con due turni di anticipo. Domenica invece è attesa dal big match contro il Milan, partita molto importante per confermare il primo posto in classifica. Una delle trasmissioni televisive sportive più seguite è sicuramente Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo ogni domenica sera dopo ...

M5S senza pace : Ancora una fumata nera per il capogruppo alla Camera : Il capogruppo vicario Francesco Silvestri ha ottenuto 95 voti, l'ex sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa83

Fabiola Gianotti dirigerà Ancora il Cern di Ginevra. Prima volta di una riconferma : Quando cinque anni fa arrivo, Prima donna, alla nomina di direttore di uno dei centri di ricerca più importanti del mondo disse: “Lavorerò per la scienza e al servizio della pace”. Oggi Fabiola Gianotti è stata riconfermata direttrice generale del Cern di Ginevra. Lo annuncia il Cern in un tweet. È la Prima volta di una riconferma, non prevista finora nello statuto del laboratorio di fisica. Nata a Roma 59 anni fa, la Gianotti ha ...