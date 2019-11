Ancora razzismo verso Balotelli | striscione shock di Forza Nuova a Torino | “Mario hai

Ancora razzismo. Il cugino di Kean denuncia tifosi del Catanzaro : “Fiero di essere nero e italiano” : Ancora un caso di razzismo nel calcio italiano, l’ennesimo. Ne scrive oggi Il Mattino. Ieri, al termine di Cavese- Catanzaro , che si è disputata a Castellammare di Stabia, alcuni tifosi calabresi avrebbero insultato il giocatore della Cavese che stava rientrando negli spogliatoio. Massimo Goh è torinese ed è cugino di Kean anch’egli vittima di buu a Cagliari lo scorso anno. Goh ha scritto una Instagram Stories in cui ha denuncia to ...

Ancora razzismo durante una gara di calcio : interrotta due volte Bulgaria-Inghilterra : Ancora episodi di razzismo durante una gara di calcio. Bulgaria-Inghilterra, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020 (0-6 il finale), è stata infatti fermata due volte nel primo tempo a causa di cori razzisti dei tifosi bulgari nei confronti dei giocatori di colore della nazionale inglese (Raheem Sterling in particolare). Una sezione di 5.000 posti allo stadio nazionale Vasil Levski era già stata chiusa per la partita dopo il razzismo ...