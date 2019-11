Ancelotti al Milan | ipotesi viva | il possibile regalo di Maldini ai tifosi

Napoli - Liverpool e Milan diranno quale sarà il futuro di Ancelotti. Interesse da parte di Mertens per l’Inter? : Barbano: Il Napoli è una macchina grande, quindi non si può mettere alla guida di una macchina grande uno qualsiasi. Il Liverpool e il Milan diranno quale sarà il futuro Napoli ANCELOTTI Mertens – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare della situazione attuale del Napoli, dei rumors di mercato che vedono Mertens accostato all‘Inter, del ...

Gazzetta : Ancelotti incrocia il passato - Milan e Liverpool potrebbero essergli fatali : Il presidente De Laurentiis non ha affatto gradito il suo intervento sul ritiro che lui aveva imposto dopo le brutte prestazioni della squadra. Resta la convinzione che Ancelotti sia l’uomo giusto per il suo Napoli, ma la classifica langue e anche la classificazione Champions è ancora a rischio, proprio per questo le prossime due sfide saranno fondamentali per il futuro dell’allenatore. Si chiamano scherzi del destino, curiose ...

2006 - l’autunno nero di Ancelotti : Milan in zona B - gli arbitri - Ilaria D’Amico e il ritiro a Malta : Il complottismo di Carlo Auguri anche ad Ancelotti di capire in fretta che gli arbitri sono l’ultimo dei problemi. Prima vengono i gol, un gioco che li nega, un centrocampo che ne asseconda la mancanza e una difesa che subisce la lentezza della manovra. Parlare di complotti può dare un giorno di respiro rispetto al fiato della gente insoddisfatta. Ma porta solo confusione. Parole di Ilaria D’Amico sulla Gazzetta dello sport. Scritte ...

Ancelotti a Trento per festeggiare il Milan degli Immortali : «Qualcuno si ricorda di me..» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti era a Trento ieri per celebrale il grande Milan degli Immortali al Festival dello Sport. Carlo Pellegatti lo presenta così: «È stato in campo cure e testa degli Immortali e degli Invincibile, per poi allenare il Milan dei Meravigliosi…» Scatta l’applauso e il boato da Champions, come lo definisce la Gazzetta dello Sport. Ancelotti scherza «Qualcuno si ricorda di me..» Anche Frank ...

Esonero Giampaolo - il parere di Arrigo Sacchi : anche Ancelotti parla dei problemi del Milan : “Mettere via subito un allenatore e’ come dire: ‘Ci siamo sbagliati'”. Sono le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, che commenta così l’Esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli. “Conosco Giampaolo da tanto tempo, lo volevo prendere quando ero direttore nel Parma e quando ero responsabili delle giovanili della Nazionale gli chiesi di venire ad allenare l’under 21 ...

Mirabelli : “Ancelotti al Milan? Un pensiero e qualche colloquio erano stati fatti - sì”. : Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha confessato di aver provato a riportare Carlo Ancelotti al Milan quando ancora ricopriva il ruolo di direttore sportivo rossonero. ” Un pensiero e qualche colloquio erano stati fatti, sì”. Ha poi continuato commentando l’attuale situazione della Serie A e augurando al Napoli di vincere lo scudetto “Mi auguro che il Napoli possa ...

Ancelotti vuole il Napoli affamato come lo fù il suo Milan : Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Ancelotti vorrebbe il Napoli come fù il suo Milan Ancelotti suona la carica dopo lo sfogo di domenica scorsa al San Paolo. Il clima intorno alla squadra è molto pesante. Dopo lo sconfitta in terna contro il Cagliari ed il pari con il Genk, due squadre nettamente alla portata, il Napoli è chiamato a vincere a Torino. “Ogni risultato diverso da una vittoria sarebbe da ...

Morto Sergio Mascheroni - ex preparatore del Milan di Ancelotti : «Incidente durante battuta di caccia» : Tragedia per il Crotone calcio, ma anche per Milan e Foggia: Sergio Mascheroni, preparatore atletico della squadra calabrese di Serie B, e nello staff tecnico del Milan di Carlo Ancelotti, è Morto oggi a 43 anni per una tragica fatalità durante una battuta di caccia sulle montagne della Valle Antrona, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola. Mascheroni sarebbe precipitato in un canalone per una quarantina di metri: con lui ...

Morto Sergio Mascheroni - ex preparatore del Milan di Ancelotti : «Incidente durante battuta di caccia» : Tragedia per il Crotone calcio, ma anche per Milan e Foggia: Sergio Mascheroni, preparatore atletico della squadra calabrese di Serie B, e nello staff tecnico del Milan di Carlo Ancelotti,...