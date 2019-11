Ambra Lombardo | Kikò Nalli pubblica la prova del finto scoop

Ambra Lombardo e Gaetano Arena : la foto del bacio e le reazioni "Se quello vi sembra un bacio..." : Altro passo in avanti nell'intricata vicenda che coinvolge Ambra Lombardo, Gaetano Arena e Kiko Nalli. Se la coppia formata all'interno della casa del Grande Fratello sembra abbia ritrovato la strada giusta per l'armonia, ecco che le insinuazioni di un bacio con l'altro gieffino (loro coinquilino nel reality show) ha portato una nuova bufera nella relazione.Nelle scorse ore sia Kiko che Ambra hanno allontanato qualsiasi ipotesi di una tresca ...

Ambra Lombardo e Gaetano Arena si baciano sulla bocca (FOTO) : Gaetano Arena e Ambra Lombardo sorpresi a baciarsi: è amore? Sono settimane che ormai su tutti i media si fa un gran parlare del presunto flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. I due, in Tv e sui social, hanno più volte smentito qualsiasi illazione in tal senso. Anche il fidanzato di lei, Kikò Nalli, è intervenuto in questi giorni da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per difenderla, asserendo che questo gossip sarebbe assolutamente privo di ...

Ambra Lombardo smentisce il bacio con Gaetano Arena : "È tutto finto" : La bufera scoppiata nella coppia formata da Kiko Nalli e Ambra Lombardo trascina con sè le polemiche sui social e nello studio di Pomeriggio cinque. Ieri, ospite di Barbara d'Urso, l'hair stylist ha difeso con tutte le sue forze il rapporto con la bella ex prof respingendo così i rumors e le insinuazioni su un possibile bacio con Gaetano Arena, anch'egli conosciuto nella casa del Grande Fratello la scorsa primavera. ...

L’ex fidanzata di Gaetano Arena : “Mi ha tradito con Ambra Lombardo” - lei nega : “Farsa recitata male” : Ambra Lombardo e Gaetano Arena hanno vissuto un flirt alle spalle di Kikò Nalli? Se ne discute a “Pomeriggio5” nello spazio che Barbara d’Urso dedica al gossip. In studio un gruppo di opinionisti che c’entrerebbero a vario titolo con questa storia, dai paparazzi che hanno scattato le foto del presunto tradimento alL’ex compagna di Arena. Presente anche Kikò che nega il tradimento e addirittura ne ride. Sostiene si tratti di un falso ...

“Le cose stanno così”. Ambra Lombardo alla fine lo dice : il suo rapporto con Gaetano Arena (e Kikò Nalli) alla luce del sole : Da quando la loro stria è uscita allo scoperto fuori dalle porte del Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kiko Nalli sono stati costantemente al centro delle chiacchiere. Un po’ per la differenza di età. Un po’ per la bellezza di Ambra Lombardo, sotto gli occhi di tutti. Un po’ per il nome pesante della ex moglie di Kiko, quella Tina Cipollari opinionista di Uomini e Donne che, seppure in scelta condivisa, forse non ha digerito del tutto l’addio ...

Ambra Lombardo smentisce il flirt con Arena : “È tutto finto” : La Lombardo risponde alle accuse e spiega com’è andata veramente Diverse persone sono state coinvolte nel dibattito sul presunto flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. C’è chi sostiene sia vero, chi invece, come Kikò Nalli, è fermamente convito che sia tutta una messa in scena da parte dei paparazzi. Finalmente la protagonista di questo […] L'articolo Ambra Lombardo smentisce il flirt con Arena: “È tutto finto” ...

Ambra Lombardo smentisce il flirt con Gaetano Arena : “Pessima farsa” : Gaetano Arena e Ambra Lombardo hanno avuto un flirt? Lei smentisce tutto In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare su tutti i media di un gossip che ha lasciato tutti di stucco. Di cosa si tratta? Secondo alcuni beninformati Ambra Lombardo avrebbe tradito Kikò con Gaetano Arena. Un pettegolezzo prontamente smentito dal compagno della giovane ex ‘gieffina’ anche ieri a Pomeriggio 5. Smentita che però non ha messo a tacere le ...

Kikò Nalli : "Ambra Lombardo non mi ha tradito con Gaetano Arena" : Nonostante la saracinesca del Grande Fratello sia abbassata, i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro con le ospitate nei programmi del daytime di Canale 5: a tenere banco in questi giorni è il triangolo Kikò Nalli - Ambra Lombardo - Gaetano Arena.I primi due sono una coppia dalla fine del padre di tutti i reality show, con l'ex visagista di Detto Fatto che le ha presentato i parenti e forse anche l'ex moglie Tina Cipollari. Il ...

A Pomeriggio 5 : Kikò Nalli Infuriato Difende Ambra Lombardo! : A Pomeriggio 5 Kikò Nalli non crede al tradimento della sua compagna con Gaetano Arena anche se presto potrebbero uscire le immagini. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! Ormai è diventato uno dei gossip più caldi del momento. Ambra Lombardo e Gaetano Arena, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello 16 hanno davvero avuto una storia, che forse è durata pure poco? A farlo sospettare sono tanti atteggiamenti, ma più di tutti ...

Gaetano Arena e Ambra Lombardo - ex GF - potrebbero frequentarsi : Nel pomeriggio di ieri, c'è stato un vero e proprio scontro negli studi di Pomeriggio 5. I protagonisti della lite verbale sono stati Gaetano Arena e Alessandro Fiumara. Da ormai qualche settimana a questa parte sul web si vocifera di un presunto flirt tra l'ex gieffino a Ambra Lombardo, attuale compagna di Kikò Nalli. Gaetano Arena è tornato da Barbara D'Urso per spiegare i motivi che l'hanno portato a scagliarsi contro il paparazzo. Secondo ...