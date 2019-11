Ama | Baglio | Lemmetti ha mischiato le carte

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma- “L’assessoresu Ama fa giochi di prestigio e mischia le. Sposta l’attenzione dai rifiuti ai servizi cimiteriali. Secondo l’assessore non e’ possibile ‘scaricare le eventuali inefficienze dei servizi cimiteriali sulla tariffa della raccolta dei rifiuti’. Per l’assessore, ‘i conti sui rifiuti sono in equilibrio e questo sarebbe certificato dalla delibera del piano finanziario’. Delibera del comune che era stata gia’ tagliata del 3% sul valore dei rifiuti raccolti e che invece si sono dimostrati essere superiori alle previsioni. Il tema vero cheomette di dire sono proprio i sovraccosti che Ama ha sostenuto sullo smaltimento dei rifiuti. Ama ha speso 30 milioni di euro in piu’ nel 2017 e circa 20 nel 2018 senza contare le emergenze del 2019. Ora, evidentemente, non sanno come fare a far ...