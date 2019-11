Ama | aziende Veneto e Friuli non hanno respinto camion

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma – Ama Spa “in merito ad alcune notizie diffuse da alcuni organi di stampa sottolinea che non c’e’ assolutamente mai stato alcun respingimento dei carichi dell’organico proveniente da Roma (Ama) in, presso gli impianti Bioman di Mirano (Pordenone) e Sesa di Padova. Inoltre, l’azienda capitolina per l’ambiente sottolinea che il prezzo del trasporto e del trattamento verso gli impianti e’ di circa 120 euro/t e non tra le 133 euro/t e le 180 euro/t”. E’ quanto si legge in una nota. “Purtroppo, a causa di conferimenti non sempre corretti, puo’ accadere che all’interno dei contenitori marroni, che dovrebbero essere dedicati esclusivamente alla raccolta degli scarti umidi, siano presenti delle impurita’ ossia frazioni estranee (es. plastica non compostabile e anche rifiuto indifferenziato). ...

