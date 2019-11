Alpi | sempre meno neve Ma i ‘capitani coraggiosi’ guardano solo al bottino

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Federica Brignone nella piena maturità agonistica. Motivazioni sempre più ambiziose per restare al vertice : Federica Brignone arriva alla stagione di Coppa del Mondo che sta per cominciare con la disputa del gigante di apertura di Soelden di sabato prossimo con i migliori auspici da tre anni a questa parte. La 29enne valdostana di La Salle ha infatti potuto finalmente allenarsi in modo completo sulle nevi dell’emisfero australe dopo che nelle due estati precedenti le era stato impedito da problemi fisici: nel 2018 non era nemmeno andata in Argentina ...

Clima - il grande freddo sulle Alpi è sempre più raro : giornate con minime sottozero calate del 10% rispetto agli anni Settanta : Le temperature sottozero in alta quota diventano più rare. Lo dicono i nuovi dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Cnr – Centro nazionale delle ricerche elaborati per il Il Sole 24 Ore e svolti monitorando il Clima delle aree Alpine. Emerge un quadro in linea con l’emergenza Climatica globale: l’estate del 2019 è la terza più calda dal 1800 (dopo 2003 e 2012) e le giornate con temperature ...