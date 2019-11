Almanacco del 13-11-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 12-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e siamo a martedì 12 novembre Buongiorno amici belli amiche meravigliose da Francesco Vitale nuova giornata con voi iniziamo la quando oggi la chiesa ricorda San giosafat vescovo e martire e anche San Renato vescovo noi proprio di Renato andiamo a parlare deriva ogni probabilità da una radice celtica dall’oscuro significato che ha dato origine latino renatus nato a nuova vita che conobbe molta fortuna tra le comunità ...

Almanacco del 11-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ci proviamo a farla iniziare la nuova settimana e proviamoci dai è lunedì 11 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Martino patrono di Belluno e Luca Martino dal latino Martino su derivato da Marti Marti significa dedito a Marte il dio della guerra di attestato di Pagana nelle gallie deve la sua popolarità soprattutto a San Martino di Tours prima cavaliere della guardia imperiale di Roma poi ...

Almanacco del 09-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è sabato e sabato 9 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda amici belli amici cari San Teodoro Ricordiamo anche la dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma Ma parliamo di te o che è il diminutivo di Teodoro che deriva dal personale Ecco teodros composto da te OSS di unito ad ora con il significato di Dono Divino latinizzato in theodorus si diffuse rapidamente tra le prime ...

Almanacco del 08-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e siamo arrivati a venerdì un’altra settimana è cicciata via come Come si dice in questi termini buongiorno buongiorno da Francesco Vitale oggi 8 novembre la chiesa ricorda San Goffredo vescovo dal Germanico godefridi composto da God Dio e da freddo amici significato di amicizia pace di Dio questo personale si diffuse in Italia dopo la prima crociata grazie al prestigio di Goffredo di buglione che libero Gerusalemme ...

Almanacco del 07-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno giovedì 7 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’ernesto Abate nome di origine germanica e cui significato rimane ancora scuro deriva Forse da Arni battaglia o dal termine arne Aquila diffusi in epoca medievale Grazie molti sovrani che se ne frega Ernest divenne nell’inglese parlato del XVI secolo anche un aggettivo onesto affidabile è convinto di aver capito come funziona il mondo ...

Almanacco del 06-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e siamo a mercoledì 6 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Leonardo Abate l’Eremita Gli ho già sorrido quindi salutiamo il grande Leonardo in alias vino Dino Te l’avevo detto che non mi sarei dimenticato Questa mattina è auguri Dino perché il diminutivo di Leonardo No no lo sa lui perché sono Leonardo Allora Ben ritrovati amici e buona giornata al nostro vino perché Perché Leonardo ...

Almanacco del 05-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno martedì 5 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Zaccaria Zaccaria che l’ebraico zakaria composto da Zak a ricordarti dalla contrazione di jahvè nelle significato di Dio si è ricordato mutuato Manuel Greco Zaccheria e Nell’attimo in zakaria entro presto in uso tra i primi Cristiani per il culto del padre di San Giovanni Battista Zaccaria entusiasta testardo tenace l’idea di ...

Almanacco del 04-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno la iniziamo questa nuova settimana e proviamo iniziarla e lunedì 4 novembre Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Carlo Borromeo Carlo un nome proprio già molto in voga tra le tribù germaniche derivante da forno uomo libero presso i Franchi e usato come un aperitivo di dignità di corte serio affidabile tende ragionare sugli errori ed esperienze del passato per progredire moralmente affronta la realtà con ...

Almanacco del 02-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e sabato 2 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la commemorazione dei defunti dobbiamo anche San Giusto patrono di Trieste giusto dal termine latino iustus giusto è un nome che si è fesso rapidamente tutto il mondo romano e successivamente anche tra i primi cristiani in virtù del suo significato inneggiante all’equità più rara la forma femminile si rende molto presto autonomo dalla famiglia ...

Almanacco del giorno e siamo a giovedì 31 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant'Antonino di Mi sa che San Gerardo vescovo di Potenza Gerardo dal Germanico gerhard composto da Gaza Lancia giavellotto e dell'aggettivo Art forte nel significato di forte nel maneggiare la Lancia deriva questo personale attestato in Germania a partire dal VII secolo aggiunto per ...

Almanacco del giorno e siamo già martedì e il 29 di ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Narciso vescovo e santa Berlin da noi potevamo parlare di berlinda ci piace Linda che è derivante dal tedesco Lindt Che significa scudo di Tiglio è un troncamento del nome Teodolinda la sua fortuna inizia nell'Ottocento Grazie all'Opera di Donizetti Linda di Chamonix bene ...

Almanacco del giorno ed è sabato 19 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pietro d'alcantara e anche Santa Laura da Cordova Martire parliamo proprio di Laura che deriva dal celtico Lauro mutuato svolta dal termine lur che nell'antica Irlanda significa significava Scusate sufficiente latinizzato in l'aureola orilla era un nome diffuso Jane epoca imperiale ...

Almanacco del giorno e siamo a venerdì venerdì 25 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale un venerdì nero si preannuncia Almeno sul fronte degli scioperi soprattutto per i nostri amici che ci ascoltano da Roma e speriamo bene in questo fine settimana Chissà sempre Perché di venerdì Comunque oggi la chiesa venerdì a parte ricorda San mi faccio primo papà non facciamo gli auguri anche a tutti i nomi che ...

Almanacco del 21-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno la proviamo iniziare la nuova settimana queste torta e io ve lo dico eh io ho guardato un attimo in agenda Mamma mia ragazzi Ragazzi Buongiorno amici amiche Ben ritrovati da Francesco Vitale Oggi è lunedì Iniziamo una nuova settimana il 21 ottobre la chiesa Ricorda i santi le Orsola e compagni Martiri Orsola da Ursus nome latino indicante orso come personale ebbe larga diffusione sin dall’epoca romana in solitudine ...