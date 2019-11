Allerta meteo in Puglia | violenta mareggiata danneggia Nardò

Allerta meteo Liguria : intenso peggioramento - in arrivo temporali e neve : La breve pausa soleggiata è solo una parentesi, in attesa dell’intenso peggioramento atteso per la giornata di domani, giovedì. Tra il pomeriggio e la sera, infatti, piogge diffuse, temporali anche forti interesseranno tutta la Liguria a iniziare dal Ponente. Le basse temperature favoriranno anche le nevicate che potranno raggiungere quote collinari nelle zone interne del centro Ponente. ARPAL ha, quindi, emanato l’Allerta Meteo gialla per ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per vento sugli Appennini : “Nella giornata di mercoledì 13 persistono condizioni di alta marea sull’intera fascia costiera regionale. Nella giornata di giovedì 14 novembre un intenso flusso di correnti sud occidentali interesserà la regione apportando precipitazioni convettive intense ad iniziare dalla tarda serata sulla fascia Appenninica del settore centro-occidentale. Le precipitazioni sono previste persistenti e assumeranno carattere di rovescio o ...

Scuola - le continue chiusure per Allerta meteo favoriranno i ricorsi contro le bocciature : Più che il vento, le strutture. Arrivati al quarto giorno su sette di scuole chiuse per allerta meteo, a Napoli pare sempre più lampante che il problema non siano i temporali o le raffiche di scirocco, ma la sicurezza degli edifici e degli alberi. Per cui mentre la protesta dei genitori infiamma i social, quella dei dirigenti “responsabili” fa un passo avanti: i presidi non ci stanno e attaccano. Ne scrive oggi Repubblica Napoli: il ...

SCUOLE CHIUSE OGGI - Allerta METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : rischio idraulico - acqua alta a Grado e Trieste [FOTO e VIDEO] : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo arancione per rischio idraulico costiero da Muggia (Trieste), Trieste, Grado (Gorizia) e fino a Lignano Sabbiadoro (Udine) per l’acqua alta registrata nella notte che ha provocato ingenti danni ad abitazioni e centri commerciali in alcune località. Allerta arancione anche in pianura. Alle 22 di ieri sera la marea ha fatto registrare il valore di 179 cm a Grado ...

Allerta meteo - il Maltempo continua : Scuole Chiuse anche Mercoledì 13 Novembre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Il Maltempo che sta colpendo l’Italia per l’azione del Ciclone Mediterraneo, non si esaurirà nelle prossime ore: proseguirà intensamente anche domani, Mercoledì 13 Novembre, come specificato nelle Previsioni Meteo di MeteoWeb. Scuole Chiuse Mercoledì 13 Novembre: Taranto Sava (Taranto) Mesagne (Brindisi) Policoro (Matera) Scanzano Jonico (Matera) Messina Licata (Agrigento) Formia (Latina) Napoli Sorrento ...

Puglia : una vittima ad altamura - Allerta meteo arancione domani e scuole chiuse [ELENCO] : Il ciclone che sta sferzando la nostra penisola ha pesantemente colpito la Puglia sin dalle prime ore della giornata non lasciando un attimo di tregua. Le raffiche impetuose di scirocco hanno...

Previsioni meteo 13 novembre - ancora temporali e neve in arrivo : le regioni in Allerta : Che tempo farà domani, mercoledì 13 novembre? Secondo le Previsioni meteo, l'Italia continua ad essere nella morsa del maltempo, con temporali e nubifragi da Nord a Sud. Diramata allerta su 12 regioni, previste abbondanti nevicate anche a bassa quota con temperature in discesa: ecco cosa succederà.Continua a leggere

Allerta meteo Basilicata : niente scuole chiuse domani a Matera : A Matera – dove oggi si è abbattuto un nubifragio che ha trasformato i rioni Sassi i torrenti in pieno – domani le scuole riapriranno: lo ha annunciato il sindaco, Raffaello De Ruggieri. Nella nota diffusa dall’ufficio stampa è evidenziato che “il Dipartimento regionale della protezione civile ha diffuso un avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali valido per la giornata di domani” e che ...

Allerta meteo Sardegna : ancora bufera di maestrale e mareggiate : Il mini-ciclone arrivato sulla Sardegna continuerà a fare sentire il suo influsso anche nei prossimi giorni. La Protezione civile regionale ha così prorogato l’Allerta Maltempo per bufera di maestrale e mareggiate fino a mezzogiorno di mercoledì 13 novembre. Saranno interessate le coste dell’Iglesiente e del Sulcis, quelle della Gallura e le Bocche di Bonifacio. Il vento soffiera’ da nord-ovest in intensificazione fino a ...

Allerta meteo Sicilia : domani criticità gialla : Allerta gialla domani per la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 13 novembre. Dalle prime ore del giorno “si prevedono venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte o tempesta e forti mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o ...

Allerta meteo Campania : anche domani - mercoledì 13 Novembre - scuole chiuse a Napoli : Il Comitato Operativo Comunale di Napoli ha deciso la chiusura di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dei Parchi e dei Cimiteri anche per la giornata di domani mercoledì 13 Novembre. L’Ordinanza, si legge in una del Comune di Napoli, che a breve verra’ firmata dal Sindaco, consentira’ ai Dirigenti scolastici o ai loro delegati l’ingresso nelle scuole, per la ricognizione degli eventuali danni. L'articolo ...

Allerta meteo Sicilia : scuole chiuse a Messina domani 13 Novembre : Continua l’ondata di maltempo che sta interessando gran parti delle regioni d’Italia. Per la Sicilia la Protezione Civile ha emesso una nuova Allerta Meteo di colore giallo valida fino a domani, mercoledì 13 Novembre. In conseguenza a ciò il Sindaco di Messina ha disposto, per la giornata di domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Sono molti altri i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata ...

Allerta meteo Campania : scuole chiuse domani mercoledì 13 novembre in diversi comuni : Ancora Allerta Meteo in Campania. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, mercoledì 13 novembre, per Allerta Meteo nei comuni vesuviani di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Massa di Somma, Somma Vesuviana, Volla, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. La decisione e’ stata presa in serata dai primi cittadini dei rispettivi comuni sulla base di quanto diramato ...