Allerta Meteo | FOCUS sul nuovo brusco peggioramento imminente | tanta NEVE fino in collina

Maltempo : Allerta Meteo rientrata a Matera : Sul territorio cittadino di Matera l’allerta meteo è cessata e il grado di attenzione è fissato al livello verde. È quanto si evince dall’avviso diffuso nella giornata di oggi dal Dipartimento regionale della protezione civile. La situazione a Matera sta tornando alla normalità. Venerdì mattina via Bruno Buozzi, danneggiata dal nubifragio, tornerà pienamente fruibile e percorribile anche dalle auto negli orari non soggetti alle ...

L’assessora Galimberti : «A Milano mai chiuse le scuole per Allerta meteo» : A Milano di nebbia ce n’è sempre meno, è rimasta un luogo comune. Ma piove, tanto. E nevica, anche tantissimo. A volte c’è vento. Come a Napoli. Eppure a Milano le scuole, in via preventiva, non chiudono mai. Anche sulla scrivania del sindaco Beppe Sala arrivano le allerte della Protezione Civile, con i colori a scandire la possibile emergenza. Ma a Palazzo Marino non hanno bisogno di chiudersi in “situation room” per ...

Vento - pioggia e anche neve : la nuova Allerta meteo : Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Valutata allerta gialla su...

Allerta Meteo Veneto : da domani vento e neve - stato di pre-allarme per criticità idrogeologiche : Al breve miglioramento Meteorologico di queste ore fa seguito, in Veneto, l’arrivo di una nuova perturbazione. A partire dalla serata di giovedì 14 e per tutta la giornata di venerdì 15, sono previsti venti tesi, a tratti forti, di Scirocco sulla costa e sulla pianura veneta, in quota e sulle dorsali prealpine, dai quadranti meridionali. Dalla serata di domani cominceranno le prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e ...

Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia : domani codice giallo - acqua alta venerdì 15 novembre : Nuova Allerta gialla della Protezione civile Fvg per domani, 14 novembre, con marea sostenuta, mentre venerdì potrebbe arrivare un nuovo picco di acqua alta. Dopo la mareggiata che ha colpito le zone costiere del Friuli Venezia Giulia con quasi 180 centimetri nella serata di ieri e un nuovo picco nella mattinata di oggi, domani dalle 7 di mattina alle 12, rende noto la Protezione civile, ci sarà un ritorno di marea sostenuta sulla costa. Chiesto ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : forte maltempo - forti piogge e tanta neve tra Giovedì sera e Venerdì : Allerta Meteo – Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani il nostro Paese, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali. Si prevedono precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse, che interesseranno in particolare le aree nord-occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Allerta Meteo in Puglia : violenta mareggiata danneggia Nardò : Emanuela Carucci Il cui lungomare del Comune in provincia di Lecce è stato distrutto dalla violenza delle onde. Questa mattina è stato protocollato d'urgenza, presso gli uffici comunali, un progetto da circa 3 milioni di euro per la rimessa a nuovo della zona Una mareggiata con una violenza che non si vedeva dalla metà degli anni settanta. È quanto accaduto ieri notte a Nardò, un Comune in provincia di Lecce. La forza delle onde, che ...

Allerta Meteo Liguria : intenso peggioramento - in arrivo temporali e neve : La breve pausa soleggiata è solo una parentesi, in attesa dell’intenso peggioramento atteso per la giornata di domani, giovedì. Tra il pomeriggio e la sera, infatti, piogge diffuse, temporali anche forti interesseranno tutta la Liguria a iniziare dal Ponente. Le basse temperature favoriranno anche le nevicate che potranno raggiungere quote collinari nelle zone interne del centro Ponente. ARPAL ha, quindi, emanato l’Allerta Meteo gialla per ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per vento sugli Appennini : “Nella giornata di mercoledì 13 persistono condizioni di alta marea sull’intera fascia costiera regionale. Nella giornata di giovedì 14 novembre un intenso flusso di correnti sud occidentali interesserà la regione apportando precipitazioni convettive intense ad iniziare dalla tarda serata sulla fascia Appenninica del settore centro-occidentale. Le precipitazioni sono previste persistenti e assumeranno carattere di rovescio o ...

Scuola - le continue chiusure per Allerta Meteo favoriranno i ricorsi contro le bocciature : Più che il vento, le strutture. Arrivati al quarto giorno su sette di scuole chiuse per allerta meteo, a Napoli pare sempre più lampante che il problema non siano i temporali o le raffiche di scirocco, ma la sicurezza degli edifici e degli alberi. Per cui mentre la protesta dei genitori infiamma i social, quella dei dirigenti “responsabili” fa un passo avanti: i presidi non ci stanno e attaccano. Ne scrive oggi Repubblica Napoli: il ...

SCUOLE CHIUSE OGGI - Allerta METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : rischio idraulico - acqua alta a Grado e Trieste [FOTO e VIDEO] : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo arancione per rischio idraulico costiero da Muggia (Trieste), Trieste, Grado (Gorizia) e fino a Lignano Sabbiadoro (Udine) per l’acqua alta registrata nella notte che ha provocato ingenti danni ad abitazioni e centri commerciali in alcune località. Allerta arancione anche in pianura. Alle 22 di ieri sera la marea ha fatto registrare il valore di 179 cm a Grado ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua : Scuole Chiuse anche Mercoledì 13 Novembre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Il Maltempo che sta colpendo l’Italia per l’azione del Ciclone Mediterraneo, non si esaurirà nelle prossime ore: proseguirà intensamente anche domani, Mercoledì 13 Novembre, come specificato nelle Previsioni Meteo di MeteoWeb. Scuole Chiuse Mercoledì 13 Novembre: Taranto Sava (Taranto) Mesagne (Brindisi) Policoro (Matera) Scanzano Jonico (Matera) Messina Licata (Agrigento) Formia (Latina) Napoli Sorrento ...

Puglia : una vittima ad altamura - Allerta Meteo arancione domani e scuole chiuse [ELENCO] : Il ciclone che sta sferzando la nostra penisola ha pesantemente colpito la Puglia sin dalle prime ore della giornata non lasciando un attimo di tregua. Le raffiche impetuose di scirocco hanno...