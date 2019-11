Alfa Romeo 8C Competizione – All’Asta di Wannenes l’unico esemplare in blu | nato da una

Alfa Romeo - Dai programmi spariscono le sportive - la grande Suv e la Giulietta : Il gruppo FCA ha deciso di mettere mano in modo deciso al piano prodotti per il brand Alfa Romeo annunciato a Balocco l'1 giugno 2018. Secondo quanto emerge dalle slide pubblicate sul sito aziendale per la conference call sui conti del terzo trimestre, il nuovo piano del Biscione al 2022 non include alcuni dei modelli che più avevano entusiasmato gli appassionati del marchio milanese, a partire dal ritorno delle sportive GTV e 8C.Una novità e ...

Giovinazzi in F.1 con Alfa Romeo anche nel 2020 : anche nel 2020 ci sara' un pilota italiano al via del Mondiale di Formula 1. Alfa Romeo Racing ha annunciato di aver rinnovato il rapporto prossima

F1 - Antonio Giovinazzi rinnova con la Alfa Romeo! L’italiano in pista anche nel 2020 : Antonio Giovinazzi correrà in Formula Uno anche nel 2020. La Alfa Romeo Racing ha infatti rinnovato il contratto al pilota italiano che potrà così proseguire la sua avventura nella massima categoria automobilistica: il pugliese avrà l’occasione di essere al volante di una vettura di F1 per la seconda stagione completa in carriera. A comunicarlo è stata la stessa scuderia che ha apertamente elogiato il 25enne per la sua maturità, ...

Formula 1 – Splendide notizie per Giovinazzi : la decisione dell’Alfa Romeo per il 2020 : Giovinazzi confermato in Alfa Romeo anche per il 2020: il comunicato del team Dopo il weekend di gara negli Stati Uniti, arrivano Splendide notizie per l’unico italiano in Formula 1. Antonio Giovinazzi è stato confermato come pilota ufficiale dell’Alfa Romeo anche per il 2020. Il team ha annunciato oggi la sua decisione: “l’Alfa Romeo estenderà il rapporto con Giovinazzi al 2020. Il pilota italiano di 25 anni, ...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Williams e Alfa Romeo deludenti : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale Piloti e Costruttori alla vigilia del Gp degli Stati Uniti 2019, in programma oggi al circuito di Austin.

Alfa Romeo invia comunicati inusuali per sottolineare la sua superiorità. Funzionerà? : di Carblogger Da un mesetto, l’ufficio stampa di Alfa Romeo manda via email comunicati stampa che non assomigliano ai soliti comunicati stampa. Cosa ancora più curiosa è che provengono dallo stesso ufficio Press Office Fca Italy dal quale arrivano altri comunicati stampa che sono identici a tutti gli altri comunicati stampa. Oltre ad avere una impaginazione diversa, quelli dell’Alfa Romeo hanno titoli e contenuti inusuali per il ...

Alfa Romeo Automotive Sponsor della “1000 Miglia” 2020 : Dal 13 al 16 maggio 2020, sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia, si svolgerà la 38° rievocazione storica della 1000 Miglia, “la corsa più bella del mondo”, come amava definirla Enzo Ferrari. Un appuntamento imperdibile che vedrà nuovamente la partecipazione e il sostegno di Alfa Romeo, in qualità di Automotive Sponsor. Rinnovata nel 2019 e valida fino […] L'articolo Alfa Romeo Automotive Sponsor della “1000 Miglia” ...

Alfa Romeo Tonale - le immagini sfuggite in rete del baby suv italiano : La versione definitiva del suv compatto della Casa del Biscione immortalata in occassone di un evento destinato ai potenziali acquirenti. La Tonale porterà al debutto la prima motorizzazione ibrida plug-in

Alfa Romeo Tonale - in rete spuntano gli scatti della versione definitiva : ecco le foto rubate : Non servirà chiudere il recinto, questo è certo, e anche se i vertici di Alfa Romeo non gradiranno, ormai è successo: le foto di quella che sembra essere la versione definitiva della Tonale sono finite in rete. Sembra che l’auto sia stata fotografata durante un evento riservato, dedicato a una piccola rappresentanza di potenziale clientela. Il Suv di medie dimensioni, a cui è legato il futuro commerciale del costruttore italiano, è stato ...

Formula 1 - Raikkonen sveglia l’Alfa Romeo : “non dobbiamo dimenticarci di essere stati forti in Belgio e in Italia” : Il pilota finlandese ha parlato in vista della gara di Suzuka, suonando la carica dopo alcune gare sottotono Nelle ultime quattro gare l’Alfa Romeo Racing non ha brillato, incappando in una serie negativa caratterizzata da molti errori e pochi punti. Un trend da invertire immediatamente per il team di Hinwil, chiamato al pronto riscatto in vista del Gran Premio del Giappone. photo4/Lapresse In vista dell’appuntamento di Suzuka ...

Hulkenberg conferma le trattative con Alfa Romeo Racing : Nico Hulkenberg conferma di aver parlato di futuro con il boss Alfa Romeo Racing Frédéric Vasseur. Il tedesco ha perso il sedile Renault per il prossimo anno e si sono conclusi con un nulla di fatto i colloqui con la Haas, anche per i problemi che il team americano sta attraversando in questa stagione. “Si […] L'articolo Hulkenberg conferma le trattative con Alfa Romeo Racing sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Alfa Romeo e Nurburgring : legame indissolubile : Il Nurburgring è uno dei teatri dove l’eccellenza Alfa Romeo ha dato prova di sé in tutte le epoca. I record stabiliti prima da Giulia e poi da Stelvio hanno fatto conquistare all’Alfa Romeo moderna un primato difficilmente eguagliabile: quello di avere portato due modelli differenti, una berlina e un SUV, entrambi protagonisti della propria […] L'articolo Alfa Romeo e Nurburgring: legame indissolubile sembra essere il primo ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Russia 2019 : “Se continuo a fare risultati sarò confermato in Alfa Romeo” : Antonio Giovinazzi sta finalmente raccogliendo dei risultati nel Mondiale 2019 di F1. Dopo una prima parte sofferta e anche tanto sfortunata, a Monza e a Singapore è riuscito a centrare la zona punti, togliendosi la soddisfazione nel corso della gara a Marina Bay di essere per un po’ in testa alla corsa. Una prova di pregevole fattura quella del pilota italiano, condizionata anche da una strategia dell’Alfa Romeo Racing ...

