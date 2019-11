Adriano Panzironi è stato denunciato dalle associazioni dei diabetologi

Adriano Panzironi denunciato anche dai diabetologi : “Ha diffamato la categoria” : Adriano Panzironi, discusso autore di un regime alimentare che promette guarigioni e lunga vita, denunciato per diffamazione dalle associazioni di rappresentanza dei diabetologi. "Ha affermato che i diabetologi agirebbero per mantenere alta la glicemia delle persone con diabete al fine di non perdere pazienti" ha spiegato il presidente della Società italiana di diabetologia.Continua a leggere

Adriano Panzironi denunciato dai diabetologi : Francesco Purello, presidente della Società italiana di diabetologia (Sid): "La denuncia non è solo una difesa della...

Adriano Panzironi : 'Il 70-80% di quel che ci viene venduto dai supermercati ci uccide' : Adriano Panzironi è uno dei personaggi più discussi del momento. Autore del libro Vivere 120 anni e ideatore dello stile di vita Life 120, il giornalista è finito nel mirino dell'ordine dei medici e dell'opinione pubblica, che non lo riterrebbero attendibile sul tema. Così Adriano Panzironi ha visto nel cinema lo spiraglio giusto per diffondere il suo messaggio ed ampliare il suo movimento. In questa intervista esclusiva per Blasting News Italia ...

Nuovi guai per Adriano Panzironi - tra rinvii a giudizio e altri presunti illeciti : Meglio essere cauti: prima di affermare che Adriano Panzironi – il famoso guru della dieta Life 120 – sia stato messo all’angolo, occorre attendere gli sviluppi degli eventi, con tutti i se, i ma e le incertezze del caso. Certo è, però, che nelle ultime settimane diversi elementi sembrano aver ulteriormente incrinato la credibilità e la solidità (non certo in senso scientifico, che non c’è mai stata) del sistema ...

Live - Non è la d'Urso - Aldo Grasso : "Perché Mediaset continua a invitare Adriano Panzironi?" : In principio era il farmacista Alberico Lemme, poi il giornalista Adriano Panzironi. È lui il nuovo imprenditore alimentare che Barbara d'Urso ha scelto come protagonista dei blocchi dedicati alle diete dei suoi talk show. Onnipresente sulle reti regionali con il suo Il Cerca Salute, programma in cui presenta i benefici che provengono dallo stile di vita che perora, Adriano Panzironi è sbarcato sull'Ammiraglia (dopo essere stato ospite, c'è ...

Barbara D'Urso e Adriano Panzironi : quando si gioca con la salute per alzare gli ascolti : In Quinto Potere si alenava al suicidio in diretta. Su Canale 5 si stuzzica lo spettatore con le guarigioni miracolose. Ormai il limite del rispetto è infranto

Adriano Panzironi a giudizio per "esercizio abusivo della professione medica" : Sarà processato Adriano Panzironi, il guru delle diete con la promessa di far vivere le persone fino a 120 anni con la sua Life 120 e di farle guarire da mestruazioni abbondanti, diabete, glaucoma e morbo di Crohn. L'uomo rischia fino a 3 anni di carcere per "esercizio abusivo della professione medica". Il pm Francesco Marinaro accusa: "Non è medico nè dietologo".Panzironi sul canale 61 del digitale terrestre (e altre tv locali) propone le ...

Adriano Panzironi : processo per abuso della professione medica - rischia fino a 3 anni : Adriano Panzironi è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione medica. L'ex giornalista pubblicista adesso dovrà presentarsi davanti al giudice monocratico, per chiarire la sua posizione rispetto ai suggerimenti sull'alimentazione e sull'assunzione di integratori che dispensa nella sua trasmissione "Il Cercasalute". Guai per il conduttore de Il Cercasalute: processo a marzo Il "Guru delle diete ", Adriano Panzironi verrà ...

A giudizio Adriano Panzironi - dietologoshowman : esercizio abusivo della professione medica : Vivere fino a 120 anni. Guarire in quattro mesi dal diabete, tornare a un'alimentazione primordiale, priva di cereali, per stare bene. I «consigli» di Adriano Panzironi per promuovere i suoi integratori lo mettono definitivamente nei guai. Giornalista pubblicista, sospeso nel 2018 dall'ordine regionale della Toscana proprio perché le sue «informazioni» sono considerate fuorvianti, Panzironi dovrà comparire davanti al giudice monocratico. Il pm ...

Franco Berrino contro Adriano Panzironi : “Ha rubato delle mie immagini per il suo film - mi dissocio” : Franco Berrino, medico per anni direttore della clinica di Medicina Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha voluto dissociarsi pubblicamente da Adriano Panzironi, giornalista volto noto della tv che ha lanciato una sua dieta, accusandolo di aver inserito alcune sue immagini senza autorizzazione nel suo film “L’uomo che volle vivere 120 anni“. Quelli di Berrino e di Panzironi sono due approcci distanti ...

Adriano Panzironi/ Attacca Live Non è la D'Urso : 'Esterrefatto dei vostri servizi' : Adriano Panzironi, a Live Non è la D'Urso il pubblicista che ha lanciato Life 120. "Analisi su cibo e testimonial da ortopedico", anticipa la conduttrice.

Adriano PANZIRONI/ Analisi su cibo e testimonial da ortopedico - Live Non è la D'Urso - : ADRIANO PANZIRONI, a Live Non è la D'Urso il pubblicista che ha lanciato Life 120. "Analisi su cibo e testimonial da ortopedico", anticipa la conduttrice.

Adriano Panzironi - le maxi multe non lo fermano : l'ultima sfida del "guru" delle diete : La nuova pesante sanzione dell'Antitrust non ha fermato Adriano Panzironi. Il contestatissimo "guru" ha presentato a Roma, alla Casa del Cinema, il film L'uomo che volle vivere 120 anni in cui, attraverso il racconto del regista Dado Martino, racconta i 'miracolosi' effetti dello stile di vita che

Nuove sanzioni da 290mila euro per Adriano Panzironi e Life 120 : Adriano Panzironi in una puntata de ‘Panzironi venga a pranzo da noi’ Ancora un provvedimento sanzionatorio nei confronti di Adriano Panzironi e delle aziende a lui riconducibili: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha fissato in poco meno di 300mila euro il valore delle ulteriori multe nei confronti di Life 120 Italia e Welcome Time Elevator (l’editore dei libri targati Life 120), a cui si aggiunge ...