Addio a Poulidor | ha insegnato che vincere è un dettaglio

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Raymondse n’è andato a 83 anni. “Poupou” è stato uno ciclisti francesi più amati. Una maledizione lo ha colpito nella sua carriera di atleta. Non ha mai vinto il Tour del France e non ha mai indossato la maglia gialla. Lo ha corso dal 1962 al 1976, senza saltarne un’edizione. È arrivato tre volte secondo e cinque volte terzo: è salito otto volte sul podio, nessuno come lui. Il suo primo Tour lo vinse Anquetil grande rivale; lui arrivò terzo. Il 1965 sembrava l’anno suo e si trovò davanti questo ragazzino bergamasco: Felice Gimondi. Poi, arrivò addirittura Merckx che nel 1974 vinse il Mondiale in Canada davanti a lui. Anche al Mondiale ha collezionato podi; una volta secondo e tre volte terzo. Ha vinto una Milano-Sanremo e una Freccia-Vallone. Ma, soprattutto, è entrato nella storia del ciclismo e della Francia. Un’icona sportiva. Nonostante il ...

