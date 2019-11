Acqua alta | scuole chiuse anche domani 14 novembre a Venezia

Anche il murales di Banksy sommerso dall'Acqua alta a Venezia. FOTO : L'acqua alta da record registrata tra ieri e oggi a Venezia (LA DIRETTA) - 187 centimetri, seconda solo all’alluvione del 1966 - non risparmia nemmeno l’arte di Banksy. L’opera stencil era comparsa a maggio di quest’anno su un muro a filo d’acqua nel canale di Ca’ Foscari. Pochi giorni dopo il ritrovamento, lo street artist ne aveva rivendicato la paternità, facendo lievitare il valore dell’edificio, in parte fatiscente. Oggi, però, il graffito ...

Emanuela Carpani : "A San Marco situazione drammatica. L'Acqua alta a Venezia potrebbe fare danni irreversibili" : “La situazione è drammatica”, lo dice subito Emanuela Carpani, direttore della soprintendenza dei Beni culturali di Venezia quando HuffPost le chiede della Basilica di San Marco, allagata dall’acqua alta che ieri ha toccato quota 187 cm. Era andata peggio solo nel 1966, quando erano stati sfiorati i 2 metri. Dal momento in cui l’acqua ha iniziato a inondare la città, entrando nei suoi monumenti, mettendo a ...

Acqua alta a Venezia - negoziante dell’isola Pellestrina : “Spaventoso - temevamo di morire” : “È stato spaventoso, sul serio. Mio padre e mio fratello sono corsi in negozio cercando di salvare il salvabile ma avevano l’Acqua al bacino e c’era una corrente e un vento che ti portava via… hanno faticato tantissimo per restare in piedi e non essere trascinati via insieme alla marea“, ha dichiarato la figlia del titolare della Gelateria ‘Le Meraviglie di Alice’ di Pellestrina. “Ora non c’è più ...

Acqua alta record a Venezia - WWF : “Un disastro annunciato - con il MoSE si è operato con la sola logica delle grandi opere pubbliche” : “Ciò che sta succedendo in questi giorni a Venezia è l’ennesimo disastro annunciato, per il quale il WWF in primo luogo vuole esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime e di chi ha subìto danni, oltre alla preoccupazione per i danni al grande patrimonio della città. Il record dell’Acqua alta a Venezia e l’eterna vicenda del MoSE dimostrano come non basti mai operare con la sola logica delle grandi opere pubbliche quando si ...

Acqua alta record a Venezia - Conte in arrivo : «Situazione drammatica». Due morti - San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Venezia - l’Acqua alta e il Mose quasi finito. Perché le dighe non sono state usate : L’opera per difendere Venezia è alle battute finali. Manca solo il “meccanismo” per la messa in moto. Finora è costato 5,3 miliardi. Sarà pronto fra un anno (forse)

Venezia : in un secolo 23 volte Acqua alta record - 13 solo dal 2000 : L’acqua alta a livelli allarmanti (ossia sopra i 140 centimetri sullo zero idrografico registrato alla Punta della Salute, che comporta l’allagamento di oltre il 90% della città) ha invaso Venezia 23 volte in un secolo, dal 1923 a oggi: una media di poco più di una volta ogni cinque anni. Dal 2000 in poi, delle 23 maree record complessive, 13 si sono registrate negli ultimi 19 anni, ultima quella di ieri sera, che ha toccato quota ...

Acqua alta a Venezia : stasera previsto picco di marea di 120 centimetri : Questa sera, alle ore 23.35, è previsto un possibile picco di 120 centimetri a Venezia, secondo quanto comunica il Centro Maree. Domani, 14 novembre, picco massimo previsto 130cm alle ore 10.50. Sono 400 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per fronteggiare l’emergenza Acqua alta in città. Oltre al capoluogo, maggiormente colpite le isole di Lido e Pellestrina. Allagamenti anche nel teatro La Fenice e nella Basilica di San Marco ...

Maltempo Emilia Romagna : mareggiate e Acqua alta su tutta la costa : L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa Emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i ...

Acqua alta a Venezia - una donna cammina senza vestiti per la calle allagata : la foto diventa un simbolo. “Siamo rimasti così - in mutande” : Le immagini di Venezia completamente sommersa dall’Acqua alta – che ha raggiunto il livello record di 1,86 metri – hanno fatto il giro del mondo ma a diventare virale in Rete è la foto di una donna vestita di tutto punto che cammina nuda dalla vita in giù per una calle allagata, tenendo alti in mano gli stivali e i pantaloni che – evidentemente – non voleva rovinare. La scena, immortalata da un fotoreporter ...

Le foto dell’Acqua alta a Venezia : Ha raggiunto il livello più alto dopo l'alluvione del 1966, provocando parecchi danni e la morte di due perone

Acqua alta a Venezia - “la comunità soffre e la situazione è drammatica” : nei prossimi giorni potrebbe peggiorare : “Non mi tratterrò, sto viaggiano per Venezia dove c’è una situazione drammatica, una situazione maltempo che ci preoccupa e fa soffrire le comunità“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo all’apertura del 684/o anno accademico dell’Università di Camerino. “Ci siamo attivati per l’immediata dichiarazione dello stato di emergenza, lavoriamo perche’ gia’ domani si ...