Acqua alta record a Venezia | Conte | «Drammatico» Scuole chiuse Due morti | San Marco

Venezia - scuole chiuse giovedì 14 novembre per Acqua alta record : l’elenco degli istituti : scuole chiuse anche domani, giovedì 14 novembre, a Venezia per l'emergenza acqua alta. Previsto tra qualche ora un nuovo picco record della super marea. Lo ha deciso il Comune "visto il proseguire delle avverse condizioni meteo". La sospensione delle lezioni varrà per gli istituti del centro storico di Venezia, delle isole, di Lido e Pellestrina.Continua a leggere

Apocalisse a Venezia : Acqua alta record. Due morti a Pellestrina - danni alla basilica di San Marco : Venezia, l'acqua alta è un disastro: due morti, un centro storico dall'aspetto spettrale e un nuovo picco questa mattina. Le previsioni del Centro maree del Comune della Laguna...

Acqua alta a Venezia : Zaia formalizza lo stato di emergenza nazionale : Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha inviato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, la formale richiesta di dichiarazione dello “stato di emergenza a Livello nazionale“, sulla base dell’articolo 24 del D.Lgs del 2 gennaio 2018. Nella richiesta, inviata a mezzo di posta certificata, il Governatore fa riferimento al disastro accaduto a Venezia e ...

Diapositive dell'Acqua alta a Venezia : “Qualcosa di diabolico” invade la città : C'era “una strana magia, una irrefrenabile attrazione verso quell'acqua che piano e inesorabile saliva e conquistava tutto ciò che sino a poco prima era asciutto e calpestato da una folla di sorrisi, stupori e clic volenterosi di rubare la meraviglia”. Per oltre un'ora, nel febbraio del 1979 Fernand

Acqua alta record a Venezia - Conte : «Drammatico». Vertice alle 18. Due morti - San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia : domani codice giallo - Acqua alta venerdì 15 novembre : Nuova Allerta gialla della Protezione civile Fvg per domani, 14 novembre, con marea sostenuta, mentre venerdì potrebbe arrivare un nuovo picco di acqua alta. Dopo la mareggiata che ha colpito le zone costiere del Friuli Venezia Giulia con quasi 180 centimetri nella serata di ieri e un nuovo picco nella mattinata di oggi, domani dalle 7 di mattina alle 12, rende noto la Protezione civile, ci sarà un ritorno di marea sostenuta sulla costa. Chiesto ...

Alta marea record - Venezia sott’Acqua. Il sindaco : “Centinaia di milioni di danni” : Notte drammatica a Venezia: Alta marea da record, con l'acqua arrivata a 187 centimetri di altezza, ha colpito la città causando ingenti danni e provocando due vittime. Una persona è rimasta fulminata per un corto circuito, un'altra è stata trovata morta in casa, forse per cause naturali. Entrambe vivevano sull'isola di Pellestrina, completamente allagata. L'acqua ha invaso case, alberghi, non si escludono danni alla basilica di San Marco. ...

Acqua alta : scuole chiuse anche domani 14 novembre a Venezia : Il comune di Venezia ha deciso la sospensione delle lezioni per gli istituti scolastici del centro storico di Venezia, delle isole, di Lido e Pellestrina. La decisione è stata presa vista l’instabilità della situazione meteorologica che parla di nuovi picchi di marea tra domani e venerdì. L'articolo Acqua alta: scuole chiuse anche domani 14 novembre a Venezia sembra essere il primo su Meteo Web.

Anche il murales di Banksy sommerso dall'Acqua alta a Venezia. FOTO : L'acqua alta da record registrata tra ieri e oggi a Venezia (LA DIRETTA) - 187 centimetri, seconda solo all’alluvione del 1966 - non risparmia nemmeno l’arte di Banksy. L’opera stencil era comparsa a maggio di quest’anno su un muro a filo d’acqua nel canale di Ca’ Foscari. Pochi giorni dopo il ritrovamento, lo street artist ne aveva rivendicato la paternità, facendo lievitare il valore dell’edificio, in parte fatiscente. Oggi, però, il graffito ...

Emanuela Carpani : "A San Marco situazione drammatica. L'Acqua alta a Venezia potrebbe fare danni irreversibili" : “La situazione è drammatica”, lo dice subito Emanuela Carpani, direttore della soprintendenza dei Beni culturali di Venezia quando HuffPost le chiede della Basilica di San Marco, allagata dall’acqua alta che ieri ha toccato quota 187 cm. Era andata peggio solo nel 1966, quando erano stati sfiorati i 2 metri. Dal momento in cui l’acqua ha iniziato a inondare la città, entrando nei suoi monumenti, mettendo a ...

Acqua alta a Venezia - negoziante dell’isola Pellestrina : “Spaventoso - temevamo di morire” : “È stato spaventoso, sul serio. Mio padre e mio fratello sono corsi in negozio cercando di salvare il salvabile ma avevano l’Acqua al bacino e c’era una corrente e un vento che ti portava via… hanno faticato tantissimo per restare in piedi e non essere trascinati via insieme alla marea“, ha dichiarato la figlia del titolare della Gelateria ‘Le Meraviglie di Alice’ di Pellestrina. “Ora non c’è più ...

Acqua alta record a Venezia - WWF : “Un disastro annunciato - con il MoSE si è operato con la sola logica delle grandi opere pubbliche” : “Ciò che sta succedendo in questi giorni a Venezia è l’ennesimo disastro annunciato, per il quale il WWF in primo luogo vuole esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime e di chi ha subìto danni, oltre alla preoccupazione per i danni al grande patrimonio della città. Il record dell’Acqua alta a Venezia e l’eterna vicenda del MoSE dimostrano come non basti mai operare con la sola logica delle grandi opere pubbliche quando si ...

Acqua alta record a Venezia - Conte in arrivo : «Situazione drammatica». Due morti - San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Venezia - l’Acqua alta e il Mose quasi finito. Perché le dighe non sono state usate : L’opera per difendere Venezia è alle battute finali. Manca solo il “meccanismo” per la messa in moto. Finora è costato 5,3 miliardi. Sarà pronto fra un anno (forse)