Acqua alta a Venezia | marea record | 1 | 87 metri Atteso nuovo picco in mattinata | il

(Di mercoledì 13 novembre 2019)è completamente sommersa. L’ha raggiunto nella notte ildi 1 metro e 87 centi– il secondo livello più alto dal 1966 -, con raffiche di vento a cento chiloorari, e questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono delle sirene d’allarme per undi 160 centiprevisto in, intorno alle 10.30. Proprio la mareggiata ha causato la morte di un uomo di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata a Pallestrina. Un altro anziano è stato trovato deceduto nella sua casa, probabilmente a causa di un malore. Il sindaco Luigi Brugnaro è pronto a chiedere lo stato di crisi alla Regione Veneto, ai fini della successiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte della presidenza del Consiglio dei ministri. Intanto il Comune ha disposto la chiusura ...

