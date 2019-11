Acqua alta a Venezia | allagamenti e danni al Collegio Internazionale a San Servolo FOTO

A Venezia Acqua alta record - oggi nuovo picco. Due vittime. DIRETTA : Martedì sera marea a 187 centimetri nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Due le vittime. Centro Maree del Comune: ondate eccezionali ancora per giorni. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità

Acqua alta record a Venezia - un uomo è morto : Una marea eccezionale ha fatto irruzione nella laguna e ha sommerso fino al collo Venezia sotto un' Acqua alta che non raggiungeva questi livelli dal 1966: un picco di 1,87 metri. Nel buio della notte si contano i danni, che appariranno solo domani in tutta la loro portata. La Basilica di San Marco è stata inondata: un metro d' Acqua , la cripta sotto il presbiterio completamente allagata. Nel pomeriggio, l' Acqua era già entrata nell'edificio. ...

Maltempo - a Venezia Acqua alta record - oggi nuovo picco. VIDEO : Alle 22,50 di martedì la marea è arrivata a 187 centimetri a Venezia , un picco record che non veniva raggiunto dal 1966. Già ore prime il livello d' acqua aveva superato il metro in piazza San Marco, attraversata dalle imbarcazioni della polizia municipale e della protezione civile. Molte barche sono state scaraventate sulle banchine della città dalle onde. "Questo è un disastro" ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, che ha chiesto lo ...

Notte drammatica a Venezia : Acqua alta record - danni alla Basilica di San Marco e un morto [FOTO] : Venezia è stata assediata letteralmente sommersa dall’ acqua alta nelle scorse ore: la marea, con il vento di scirocco a 100 km/h ha sfiorato la paurosa soglia di 190 centimetri sul medio mare. Il picco, alle 22:50, è stato di un 187 cm. E’ la seconda misura nella storia della Serenissima, subito dietro al record dei 194 centimetri del 1966. I danni in città sono gravi: gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive, 3 ...

Venezia - Acqua alta in città : la marea supera i 180 centimetri : Il maltempo sta flagellando ormai da ieri, 12 novembre, tutto il nostro Paese. Alcune zone del Sud sono state colpite in maniera piuttosto violenta, ad esempio nel Salento, dove si sono registrati ingenti danni alle colture ed intere aziende agricole adesso rischiano di perdere il raccolto. Anche in Basilicata si sono registrare condizioni di criticità: Matera è stata quasi sommersa da un'alluvione lampo che ha trasformato le strade del centro ...