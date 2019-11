Abbiamo trovato un nuovo catalizzatore per estrarre idrogeno dall’acqua di mare

Il clamoroso comunicato dei tifosi del Verona : “ci scusiamo - non Abbiamo trovato il pallone di Balotelli” : “Vogliamo scusarci con l’intera nazione: ad oggi non siamo riusciti a trovare il pallone scagliato domenica in curva”. Inizia così il clamoroso comunicato diffuso in serata dai tifosi della Curva Sud dell’Hellas Verona sul caso Balotelli. “Tutti a Milano, graditi e non! Forza Verona!” conclude la curva gialloblù con riferimento alla partita in programma nella prossima giornata contro l’Inter. Ma a ...

Cori razzisti a Balotelli - la Curva Sud del Verona ironica : “ci scusiamo - ma non Abbiamo trovato il pallone” : La Curva Sud dell’Hellas Verona ha diramato un comunicato ironizzando su quanto accaduto domenica scorsa al Bentegodi Il caos scatenatosi dopo il gesto di Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia si arricchisce di una nuova puntata, scritta questa volta dalla Curva Sud del Bentegodi. Il tifo organizzato gialloblù ha deciso di diramare un comunicato ufficiale, ironizzando su quanto accaduto domenica scorsa, soffermandosi ...

Forse Abbiamo trovato una cura per la celiachia : (foto: Getty Images) Un cavallo di troia, ma a fin di bene. Così i ricercatori della Northwestern University Feinberg School of Medicine descrivono la loro nuova tecnologia che promette di risolvere il problema della celiachia. Si tratta di una nanoparticella biodegradabile al cui interno si nasconde l’allergene, in grado di insegnare al sistema immunitario a fidarsi evitando di scatenare la violenta reazione infiammatoria che danneggia ...

Giuseppe Conte : 'Maggioranza compatta - Abbiamo trovato risorse per non rimodulare l'Iva' : In attesa del Consiglio dei Ministri, il premier Giuseppe Conte ha dispensato rassicurazioni circa la compattezza della maggioranza giallorossa anche in merito alla Quota 100, una delle questioni che vede maggiormente contrapposti il Movimento Cinque Stelle e i renziani di Italia Viva. "Sulla misura - ha spiegato il Presidente del Consiglio ai cronisti che l'hanno intercettato nei pressi del Conservatorio di Avellino - stiamo lavorando ai ...

Spazio - Gilbert V. Levin : “Sono convinto che Abbiamo trovato le prove di vita su Marte negli anni ’70” : “Il mondo non è pronto alla notizia della vita su Marte”, sostiene Jim Green, responsabile scientifico della NASA. Ora Gilbert V. Levin, ingegnere statunitense che ha collaborato con la NASA alla missione Viking, spiega perché è convinto che negli anni ’70 gli esperimenti a bordo delle sonde abbiano dimostrato che c’è vita biologica sul Pianeta Rosso in un suo articolo su Scientific American, che riportiamo di seguito. “Noi umani ora ...

Abbiamo trovato un modo per ripulire gli oceani dalla plastica? : (foto: Ray Chavez/Digital First Media/East Bay Times via Getty Images) Nel 2013 Boyan Slat, un ragazzo olandese di 19 anni, iniziò a lavorare a Ocean Cleanup, il progetto – da lui portato avanti tramite un’omonima organizzazione – di costruire una barriera galleggiante nel Pacifico che potesse ripulirlo dalla plastica. A distanza di sei anni da allora, sono arrivati i primi risultati positivi. Slat, che oggi ha 25 anni, ha scritto su ...

Abbiamo trovato su Encelado (una luna di Saturno) i mattoni della vita : (immagine: Getty Images) Grazie Cassini. Nonostante la missione si sia conclusa nel settembre 2017 con il tuffo della sonda spaziale nell’atmosfera di Saturno, i dati raccolti continuano a regalare meraviglie. L’ultima è che su Encelado, una delle lune del Signore degli anelli del Sistema solare, ci potrebbero davvero essere le condizioni per generare la vita come la conosciamo sulla Terra. Un team della Nasa ha infatti trovato, ...

Manovra - Conte annuncia : “Abbiamo trovato le risorse - l’Iva non aumenta” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che l'Iva non aumenterà e che i 23 miliardi di euro necessari per sterilizzare le clausole di salvaguardia sono stati trovati. Inoltre, la volontà del governo è quella di far scendere anche l'Iva sulle bollette e su alcuni beni come pasta e pane.Continua a leggere

Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Abbiamo trovato subito un gran ritmo ma possiamo migliorare ancora” : Un inizio di fine settimana migliore non poteva esserci per il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha disposto davvero a piacimento dei rivali con la sua Mercedes nelle prove libere del GP di Singapore di F1. Solamente l’incidente del compagno Valtteri Bottas nel mezzo del suo giro lanciato in FP1 gli ha impedito di dominare tutta la giornata, ma il divario con gli avversari pare veramente elevato soprattutto sul passo ...

Abbiamo trovato tracce di combustibili fossili anche dentro la placenta : In tutto il mondo, 7 milioni di persone ogni anno perdono la vita a causa dell’esposizione all’inquinamento, diventato ormai una vera e propria emergenza sanitaria globale. Ma da oggi l’aria inquinata rappresenta un problema, che se possibile, è ancor più grave. Secondo un nuovo studio dei ricercatori della Hasselt University, in Belgio, le minuscole particelle di nero di carbonio, una forma di particolato carbonioso prodotto ...