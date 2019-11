A Venezia un’acqua alta del genere non si vedeva da decenni

Fonte : wired

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Aè in corso una grossa mareggiata: dopo il picco delle 22:50 di ieri sera, con l’acqua che ha raggiunto 187 cm – seconda rilevazione piùdella storia dopo i 194 cm toccati nel 1966, ai tempi della storica acqua granda – anche questa mattina è prevista una nuova ondata che potrebbe portare il livello delle acque a oltre un metro e mezzo di altezza. Per il momento si registrano, purtroppo, anche due morti, entrambi sull’isola di Pellestrina: un anziano di 78 anni rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, e un secondo deceduto anche lui nella propria abitazione probabilmente per cause naturali. I danni in città sono ingenti: tre i vaporetti affondati, diverse le barche alla deriva e le gondole strappate dagli ormeggi, mentre la Polizia municipale ha reso noto che l’intera cripta della basilica di San Marco si ...

repubblica : Venezia, Venezia, acqua alta record: mai così dal '66. Il sindaco: 'È un disastro' [aggiornamento delle 23:33] - pisto_gol : Venezia sott’acqua: i 6 mld di euro spesi per il Mose sono stati un inutile spreco. Meglio vendere questo Paese mer… - Corriere : Venezia, acqua alta da record: 1,87 metri. Il sindaco: «Un disastro» -