A L’Aquila il Club Tenco incontra Mogol E vi spiego perché sarà un evento storico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Sabato 16 novembre alle ore 17.30 nel foyer dell’Auditorium del Parco a L’Aquila, l’elegante struttura nata da un’idea di Claudio Abbado e progettata da Renzo Piano, ciun incontro, oserei dire epocale: per la prima volta nella sua storia quasi cinquantennale, ilincontrerà. Si terrà infatti una conferenza, moderata dal sottoscritto, a cui parteciperanno il direttore artistico del, Sergio Secondiano Sacchi,appunto e Angelo Valori, insegnante, compositore e direttore d’orchestra, titolare della prima cattedra di Composizione Pop Rock in Italia riconosciuta dal Ministero. La sera poi, stavolta nella sala principale dell’Auditorium,racconterà aneddoti relativi alle sue più belle canzoni, che saranno eseguite da un ensemble di sedici elementi. L’si svolgerà nell’ambito del festival di musica d’autore Gongh oh!, che avrà luogo dal ...

