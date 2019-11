A Hong Kong ci sono nuove violente proteste nel distretto finanziario e nelle università

L’identità ribelle di Hong Kong : Da mesi gli abitanti dell’ex colonia britannica manifestano contro Pechino. La protesta è diventata una lotta per il futuro della città, che rivendica una forte identità costruita sul multiculturalismo. Leggi

Hong Kong semiparalizzata dalle proteste. Cina : "Scivola verso l'abisso del terrorismo" : Hong Kong è nel caos, semiparalizzata dalle proteste, al terzo giorno di fila. L’Ufficio di collegamento della Cina di base a Hong Kong, ha denunciato che l’ex colonia “sta scivolando verso l’abisso del terrorismo”. In una nota diffusa al terzo giorno di proteste e di pesanti scontri tra manifestanti pro-democrazia e polizia, l’Ufficio ha supportato la tesi menzionando il caso dell’uomo ...

A Hong Kong gas lacrimogeni sui manifestanti. La polizia avverte : "Siamo sul punto di rottura" : Ancora caos a Central, il distretto finanziario di Hong Kong, dove la polizia ha usato gas lacrimogeni contro i manifestanti antigovernativi e condotto almeno una decina di arresti per i blocchi stradali. La situazione è rimasta tesa anche nelle università della Regione Amministrativa Speciale cinese, dopo che questa mattina la polizia aveva usato i lacrimogeni contro gli studenti alla City University.Le proteste continuano anche ...

Senza un dialogo - Hong Kong sprofonda nella violenza : Una nuova tappa nella spirale di violenza sembra aver travolto Hong Kong, dopo oltre quattro mesi segnati da grandi manifestazioni inizialmente pacifiche. Leggi

I volontari che aiutano i manifestanti ad Hong Kong : Fanno parte di un movimento parallelo, a volte organizzato e a volte no: ci sono medici, artisti, pastori e anche persone comuni che offrono passaggi in auto

Hong Kong - nuove proteste dopo violenze : 10.05 Le proteste a Hong Kong continuano anche oggi all'indomani dei violenti scontri tra manifestanti e polizia, con una nuova chiamata allo sciopero generale:migliaia di persone si sono ritrovate nelle strade di Central sfruttando la pausa pranzo, bloccando l'area tra Des Voeux Road Central e Pedder Street. La polizia usa ancora i lacrimogeni. I servizi di trasporto sono tornati sotto pressione, funzionando male e a singhiozzo, mentre ...

Escalation a Hong Kong - si teme giro di vite del governo : La chief executive dell’ex colonia britannica chiarisce che verrà trovato il modo di mettere fine alle violenze. I?dimostranti tornano a paralizzare il distretto centrale degli affari

Decine di scuole di Hong Kong sono rimaste chiuse per ragioni di sicurezza : Martedì Decine di scuole a Hong Kong sono rimaste chiuse per ragioni di sicurezza, dopo che gli attivisti che da mesi manifestano per chiedere maggiore democrazia avevano annunciato un giorno di proteste e blocchi stradali. Le proteste di martedì sono arrivate dopo quelle

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - scontri a Hong Kong - 2 feriti gravi - 12 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, martedì 12 novembre 2019: proseguono gli scontri a Hong Kong, 2 feriti gravi tra i manifestanti

La violenza della polizia ad Hong Kong e la chiusura del buco dell'ozono : Situazione molto aggravata a Hong Kong con l'intervento violento e aggressivo della polizia. Qui si era parlato della morte, tra eventi molto sospetti, di uno studente appartenente ai movimenti di protesta e da quella tragedia in poi è cambiato tutto e anche la possibilità di un accordo che tuteli l

Alcuni Pokémon sono stati ridisegnati a supporto della protesta di Hong Kong : Nell'ultima settimana c'è stato un incredibile supporto alla protesta di Hong Kong da parte dei fan di Pokémon su Twitter, in quanto gli artisti hanno riprogettato i Pokémon sotto l'hashtag #PokemonForHK.Analogamente a quanto hanno fatto i fan con Mei di Overwatch, i Pokémon più popolari vengono disegnati con maschere, ombrelli, bandiere e varie simbologie della protesta cinese.Tutte queste creazioni poi sono state raccolte proprio come se fosse ...

Altra giornata di caos a Hong Kong - poliziotto spara sul dorso a dimostrante : Un poliziotto ha sparato a un manifestante a Hong Kong, in un'Altra giornata caratterizzata da violenti disordini nell'ex colonia britannica. Le immagini pubblicate su Facebook hanno mostrato un agente estrarre la pistola di ordinanza prima di affrontare un uomo a un posto di blocco stradale. Quando un altro uomo con il volto coperto da una maschera gli si è avvicinato, il poliziotto ha fatto fuoco contro di lui, colpendolo sul torso. Ci sono ...

A Hong Kong i manifestanti danno fuoco ad un uomo al culmine di una lite : “Condizioni critiche” : Immagini choc in arrivo da Hong Kong, dove un gruppo di manifestanti ha gettato del liquido infiammabile su uomo e gli ha dato fuoco al termine di una lite durante la quale quest'ultimo li aveva definiti "britannici" e non cinesi. Secondo il capo della polizia locale, il ragazzo ha riportato ustioni di secondo grado sul 28% del corpo e versa in gravi condizioni.Continua a leggere

Hong Kong - polizia spara a manifestante : grave/ Video choc - caos e scontri in strada : Hong Kong, polizia spara a manifestante in pieno giorno: il Video choc sui social. Almeno due feriti, un giovane è grave.