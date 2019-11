A che punto è il MOSE a Venezia?

A che punto è la costruzione del Mose a Venezia? : (foto: Getty Images) Il maltempo che da ieri sta colpendo Venezia, e provocando vittime e enormi danni in tutte le parti della città, riapre il dibattito sulla complessa opera ingegneristica studiata proprio per separare la laguna di Venezia dal mare Adriatico e scongiurare così gli allagamenti durante l’alta marea, ovvero il Mose. Letteralmente MOdulo Sperimentale Elettrotecnico, una volta a regime, dovrebbe constare di 78 paratoie installate ...

Pignoramento telefono : quando è possibile e perché. La legge sul punto : Pignoramento telefono: quando è possibile e perché. La legge sul punto Vediamo di seguito se, nell’ambito del cosiddetto Pignoramento mobiliare, è possibile pignorare anche uno smartphone o cellulare. Infatti, la domanda sul Pignoramento telefono è legittima, stante anche la grandissima diffusione di tale strumento di comunicazione. Ecco la risposta che si può desumere dalla legge e la situazione della giurisprudenza sul punto. Se ti ...

A che punto sono le antenne Iliad : le zone più e meno coperte d’Italia : Com'è la situazione antenne Iliad in Italia? Non troppi giorni fa vi avevamo parlato dell'assenza di copertura in alcune regioni italiane, cosa che aveva gettato un po' nello sconforto i relativi conterranei. Il quarto gestore nazionale sta cercando di correre ai ripari, costruendo, giorno dopo giorno, la propria impalcatura di rete. Come riportato da 'UniversoFree.com', gli impianti proprietari sono in totale 1205 (l'ultimo aggiornamento ...

Ciclismo - Mathieu van der Poel : “Non posso sempre vincere. Per il 2020 punto alle classiche e alla MTB” : Ieri, nonostante non fosse al top, l’ennesima prova di forza. Il terzo titolo europeo consecutivo nel ciclocross nella categoria élite uomini per Mathieu van der Poel che, stretto nella morsa dei belgi a Silvelle, è riuscito in ogni caso a trionfare. L’olandese è apparso a tratti imbattibile: sta per terminare per lui un 2019 clamoroso, ma è già pronto a puntare alla prossima annata. Le sue parole ai media belgi: “Un giorno qualcuno ...

“Vilnius - il punto G dell’Europa” : la pubblicità osé che ha aumentato il numero di turisti nella capitale della Lituania [FOTO e VIDEO] : “Il punto G dell’Europa”, recita la pubblicità che incoraggia i turisti a visitare Vilnius: “Nessuno sa dove sia, ma quando lo trovi, è incredibile”. Quando è stata lanciata lo scorso anno, è stata subito una controversa campagna di marketing per la capitale della Lituania. La città appare regolarmente nelle liste europee delle migliori destinazioni sottovalutate. C’è da dire, tra l’altro, che la pubblicità osé è andata in rete a poche settimane ...

Atalanta-Manchester City 1-1 - Champions League : pareggio di lusso della Dea - primo punto in Europa : L’Atalanta è riuscita nell’impresa di fermare il Manchester City nella quarta giornata della Champions League 2019-2020. Gli orobici hanno pareggiato per 1-1 contro la corazzata inglese, tra le grandi favorite per la conquista del trofeo più prestigioso: la Dea ha tenuto testa alla blasonata squadra di Guardiola allo Stadio San Siro di Milano e ha anche sfiorato la vittoria nel finale. primo punto nella massima competizione europea ...

che fine ha fatto il modello Udinese? I motivi dell’involuzione dal punto di vista tecnico e strategico : Udinese, cosa ti succede? E’ una domanda che sorge spontanea non solo dopo le ultime vicende in campionato ma ormai da anni il club bianconero deve fare i conti con stagioni anonime e che non hanno regalato soddisfazioni. L’Udinese è stata sempre una società ambiziosa e che ha pensato sempre al futuro, si è circondata da persone competenti ma da alcune stagioni qualcosa si è rotto. I bianconeri hanno provato ad anticipare altri ...

Corsa salvezza in Serie A : tra “piccole” che non ti aspetti e “grandi” che deludono - il punto della situazione : La Corsa salvezza in Serie A non è mai stata così avvincente. Nelle sabbie mobili degli ultimi posti della classifica sono scivolate squadre inaspettate, mentre alcune piccole, che invece avrebbero dovuto vestire il ruolo di “cenerentola” del campionato, si stanno dimostrando più all’altezza di altre. E’ chiaro il riferimento al Verona, attualmente miglior difesa del torneo, e alla sorpresa Lecce. I veneti ...

Meghan Markle - l'album dei ricordi delle recite scolastiche : i capelli il suo punto di forza : Da quando si è sposata con il principe Harry, Meghan Markle ha uno dei volti più conosciuti al mondo. Negli anni ha cambiato il look, ma quando era bambina i suoi capelli da...

Juventus – Sarri al posto di Allegri - Paratici assicura : “nessun punto di rottura - ecco il perchè del cambiamento” : Paratici torna a parlare della decisione di cambiare l’allenatore delal Juventus e sostituire dunque Allegri con Sarri: le parole del dirigente bianconero Momento di analisi per Fabio Paratici: il Chief Football Officer della Juventus è tornato a parlare della decisione di interrompere la collaborazione con Massimiliano Allegri per dare ai bianconeri una nuova guida, identificata poi in Maurizio Sarri. “Non è come si vince, i ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Australia 2019 : “Phillip Island è un circuito che mi piace - punto ancora al terzo posto in classifica” : Danilo Petrucci si gioca molto nel corso del prossimo fine settimana del Motomondiale, in programma a Phillip Island dal 25 al 27 ottobre. Il ternano della Ducati è in crisi nera di risultati e di prestazioni nell’ultimo periodo con una sequenza molto preoccupante ancora in corso di sette gare consecutive concluse al di fuori della top6. Petrucci, confermato nel team ufficiale di Borgo Panigale anche per l’anno prossimo dopo una ...

A che punto è la questione dell'Autonomia a due anni dal referendum : Sono passati già due anni dal referendum, eppure dell'Autonomia in Lombardia non c'è ancora traccia. Si sono succeduti tre governi, le trattative non si sono mai fermate, ma non hanno prodotto un provvedimento definitivo. Adesso il ministro degli Affari regionali e autonomie, Francesco Boccia, ha tracciato una nuova strada che corregge l'impostazione del suo predecessore (Erika Stefani): in pratica, prima di procedere alla trattative ...