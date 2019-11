Zoff | ”Meret è molto bravo | più di me da giovane ed ha le qualità per fare ottime cose”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 12 novembre 2019): Meret è già in Nazionale e se la giocherà con Donnarumma, se la può giocare A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Dino, ex portiere -tra le altre squadre- del Napoli, per parlare delle ultime vicende in casa Napoli e di Meret, portiere emergente nel panorama calcistico nazionale. “Non conosco appieno le cose di casa Napoli, dico però che non si può arrivare a queste contrapposizioni con i tifosi. I ritiri non sono sempre punitivi, ma non voglio entrare nel dettaglio perché non conosco le cose. Meret è, più di me daed ha lepercose. E’ già in Nazionale e se la giocherà con Donnarumma, se la può giocare. Ancelotti? C’erano tante aspettative, ma la stagione è ancora lunga e credo che il Napoli in Champions ci arrivi. Con i 3 punti ci sono tante possibilità per recuperare, però raggiungere la Juve è ...

