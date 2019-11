X019 | Microsoft promette grandi novità | ci sarà spazio per Age of Empires 4 ed Xbox

L'evento X019 di Microsoft prenderà il via questa settimana con un nuovo episodio di Inside Xbox : Microsoft ha annunciato che L'evento X019 di quest'anno sta per iniziare con un nuovo episodio di Inside Xbox.Se non sarete presenti all'X019 a Londra, potrete sintonizzarvi per guardare L'evento dal vivo nel nuovo episodio di Inside Xbox che sarà trasmesso a partire dalle ore 21 italiane del 14 novembre. Durante L'evento, saranno mostrati 12 titoli Xbox Game Studios, tra cui reveal di nuovi giochi first party, nuovi titoli Game Pass e ...